طالب يتهم زميله بالتعدي عليه بالضرب في النزهة

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص وبصحبته نجله 13 عاما، طالب مصاب بكدمة بالوجه، ومقيمين بدائرة القسم.

وأفاد في بلاغه بتضرره من طالب، مقيم بدائرة القسم لقيامه بالتعدي على نجله بالضرب، وذلك أثناء تواجدهما مع باقى زملائهما بدائرة القسم ، كذا قيام الأخير بتصويره ونشر مقطع فيديو على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

بإستدعاء المشكو فى حقه حضر بصحبة والده، وبسؤاله أنكر قيامه بنشر مقطع فيديو بشأن الواقعة، وأضاف بأنه كان يمزح بالأيدى هو وزملائه مع نجل المبلغ، وتم التحفظ على هاتفه المحمول لعرضه على النيابة العامة.