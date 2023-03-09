«القوى العاملة»: تعينات جديدة وفرص عمل لذوي الهمم بجنوب سيناء

أعلنت وزارة القوى العاملة عن تعينات جديدة لذوي الهمم في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولخطة الوزارة بشأن دمج ذوي الهمم في المجتمع بالحصر والتدريب والتشغيل.

وأوضح أشرف علم الدين، مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء - في تقريره للوزارة- أنه تم عقد اجتماع لجنة الموارد البشرية التابعة لغرفة المنشآت الفندقية بالمحافظة، وذلك لبحث آليات تدريب وتشغيل ذوي الهمم مع مديري إدارات الموارد البشرية بشرم الشيخ، لافتا إلى أن لجنة الموارد البشرية تضم جميع مديري الموارد البشرية بشرم الشيخ لعدد 186 منشأة يعمل فيها ما يقرب من 40 ألف عامل، وتم الاتفاق على تنفيذ القانون فيما يخص تشغيل ذوي الهمم في أقرب وقت حتى تستوفى جميع المنشآت النسبة المقررة قانوناً، حيث كانت البداية بترشيح 50 من ذوي الهمم، وجار اتخاذ إجراءات تعيينهم وسوف يتم استكمال الترشيحات للمنشآت خلال الفترة القادمة.

وأضاف مدير المديرية بجنوب سيناء أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع بصفة دورية ومكثفة لمتابعة موقف تشغيل ذوي الهمم طبقا لقانون 10 لسنة 2018، والذي نص في مادته 81 على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيا، واجتماعيا، وثقافيا، وترفيهيا، ورياضيا وتعليميا، وضمان توفير فرص العمل لهم، كما تلتزم بضمان تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالاً لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.