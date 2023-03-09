مشيرة خطاب: «قومي حقوق الإنسان» درب 5000 من طلاب الجامعات

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءاٌ مفتوحاٌ بمقر المجلس مع طلاب جامعة عين شمس، بحضور السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس،، الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وذلك تنفيذا وتفعيلاٌ لبروتوكول التعاون الموقع بين جامعة عين شمس والمجلس من أجل العمل معاٌ في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأعربت السفيرة مشيرة خطاب عن شكرها لجامعة عين شمس على التعاون الذي أسفر عن بروتوكول التعاون الموقع في ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢، وتنفيذ عدة لقاءات مع طلاب الجامعة للتوعية بحقوق الإنسان.

وأضافت خطاب أن الشباب هم أكبر فئة استفادت بشكل واضح من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أنهم الفئة القادرة على تغيير قناعة الرأي العام بحكم صغر سنهم، كما أن لديهم القدرة على الاستيعاب، ومؤكدة أن إطلاق الاستراتيجية أعطى مصر فرصة للارتقاء بحياة الإنسان.

وأوضحت خطاب أن المجلس عقد لقاءات مع طلاب الجامعات الحكومية والخاصة وشارك في هذه اللقاءات ما يقارب ٥٠٠٠ ألاف طالب وطالبة بهدف التوعية والحماية والتعزيز لحقوق الإنسان بين شباب الجامعات المختلفة، وإنفاذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مضيفة أن المجلس سيختار سفراء لحقوق الإنسان من بين شباب الجامعات لما يمثله الشباب من قوة فاعلة وركيزة في المجتمع.

فيما أعرب الاستاذ الدكتور محمود المتيني عن تقديره لدور المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ نشأته في عام ٢٠٠٣ وحتى الآن، مثمنا التعاون بين جامعة عين شمس والمجلس من أجل شباب مصر لما يمثلون من شريحة كبيرة وهامة داخل المجتمع تعمل الجامعة على تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لبناء وطنهم.

وأوضح المتيني أن طلاب الجامعة يدرسون مبادئ حقوق الإنسان من خلال منهج (قضايا مجتمعية) ويمثل هذا المنهج أحد متطلبات التخرج لكافة الطلاب، وتم إقراره من المجلس الأعلى للجامعات، وأكد على أهمية التدريبات والأنشطة التي يقوم بها المجلس طلاب الكليات المختلفة بالجامعة، مشيداٌ بالتنوع الثقافي داخل الجامعة، حيث يمثل الدارسون بالجامعة عدد كبير من الجنسيات المختلفة من دول العالم. هذا وقدتم عرض فيلم يوضح نشأة المجلس ودوره في نشر وحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وشهد اللقاء نقاشا وحوارا مفتوحا بين طلاب الجامعة حول دورهم في إنفاذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما هي الحقوق والواجبات التي يجب عليهم معرفتها وتعلمها ليكونوا مثالا يحتذى به داخل مجتمعهم ويساهموا بما تعلموه في بناء المجتمع، وجرى مناقشة مجموعة من المقترحات التي قدمها أعضاء المجلس وممثلي الجامعة تنفيذا لبروتكول التعاون المشترك بين المجلس والجامعة والتي سيتم القيام بها خلال الفترة القادمة.