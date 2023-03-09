والد الشهيد شويقة: أشعر بالفخر دائما عندما أسمع لقب نجلي «مارد سيناء»

قال أيمن شويقة والد الشهيد المجند محمد شويقة والملقب بمارد سيناء، في ذكرى يوم الشهيد، أننا نريد وطنا آمنا مستقرا وطن نحافظ عليه ونحمي مقدراته، ومصر باقية لن تسقط مثلما رأينا دول أخرى سقطت، وعلينا نحن المواطنين أن نتحمل ضريبة الحفاظ على هذا الوطن مثلما دفعنا الضريبة من دماء شهدائنا.

وأضاف والد الشهيد أن نجله محمد أيمن شويقة، استشهد يوم 15 /12 /2015 بعد أن أنقذ 8 من زملائه، ضابطين، و4 جنود، واثنين من السائقين، من الحزام الناسف الذي كان يحمله أحد العناصر التكفيرية، لتفجير الموقع الذي كانت تتم مداهمته بمنطقة زارع الخير فى قرية المساعيد بمدينة العريش.

وقال والد الشهيد أنه رغم البكاء على فراق نجله، ألا أنه يشعر دوما بالفخر لأن نجله احتضن أحد التكفيريين قبل أن يفجر الحزام الناسف ليفتدي زملائه ليحصل على لقب مارد سيناء.

وأشار والد الشهيد المجند محمد أيمن شويقة والملقب بمارد سيناء إلى أن نجله أحد القلائل الذين كرمتهم الشئون المعنوية بالقوات المسلحة بإنتاج فيلم تسجيلي، عنه يحكي بطولاته وافتدائه لزملائه من كتيبة الصاعقة، قائلا إنه يتذكر كل لحظة منذ تلقي خبر استشهاد نجله وكل كلام زملائه وقادته عنه.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد التقى والدي الشهيد محمد أيمن شويقة وقام بتكريمهما وتخليد ذكرى استشهاد البطل نجل محافظة دمياط ومركز كفر سعد على بطولته.

والشهيد المجند محمد أيمن شويقة من مواليد محافظة دمياط مركز كفر سعد، قرية الإبراهيمية القبلية، لم يتجاوز عامه العشرين، حاصل على مؤهل متوسط دبلوم ثانوى صناعى قسم زخرفة، والتحق بالقوات المسلحة فى 20 أكتوبر 2014.