«الإحصاء» يكشف أسباب ارتفاع التضخم في فبراير

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم الشهري 7.1% لشهر فبراير 2023 حيث سحل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (161.3) نقطة لشهر فبراير 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره (7.1%) عنرشهر يناير 2023.

وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع - بحسب بيان الإحصاء - إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (9.2%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (29.7%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (19.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (11.1%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (4.3%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (10.8%)، مجموعة الخضروات بنسبة (5.3%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (7.0%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.2%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (2.9%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.5%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.1%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (6.2%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (3.7%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.9%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.4%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (2.3%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (18.6%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (6.3%) .

وحول التغيــر الشهــرى (شهــر فبراير 2023 مقارنة بشهـر يناير 2023):



1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (14.8%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (9.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (29.7%).

وارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (19.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (11.1%)،ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (4.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (10.8%)، أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (5.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (3.4%) ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (7.0%) .

- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (1.2%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.2%).

- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (2.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.4%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.5%).

- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.1%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.3%) .

- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (4.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (4.0%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.7%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (6.2%).

- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (1.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (2.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (3.7%).

-سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.9%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (1.6%).

-سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (4.9%).

-سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (8.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (2.3%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (18.6%).

-سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (6.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (6.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.7%).

-سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (2.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (4.1%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (0.9%).



