الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

لقاء تعريفي لأطباء الامتياز الجدد في كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة

لقاء تعريفي
لقاء تعريفي

 نظمت كلية طب البنين جامعة الأزهر بالقاهرة اللقاء التعريفى لأطباء الامتياز الجدد دفعة 53 طب الأزهر دفعة ديسمبر 2022، وذلك  تحت رعاية وحضور الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، وتحت إشراف الدكتور فيصل زايد، مدير وحدة الجودة المشرف العام على أطباء الامتياز بالكلية، وبمشاركة السادة الأساتذة مديري المستشفيات الجامعية والسادة رؤساء الأقسام ومشرفي الامتياز من السادة أعضاء هيئة التدريس ومسئولي شئون الأطباء.

 يأتي ذلك في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر؛ على النهوض والارتقاء بمستوى الجيش الأبيض من خريجي كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة

 وأوضح الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية،  أن اللقاء التعريفي تم مع شباب الأطباء بمشاركة فريق متخصص من بنك المعرفة المصري؛ لتدريب الأطباء على تطبيق Incision Academy، وبدأ اللقاء بعرض تعريفي بالكلية والمستشفى والأقسام الإكلينيكية بها.

جدير بالذكر أن كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، وأيضا كانت سباقة في حصولها على شهادة تجديد الاعتماد نهاية العام الماضي 2022م.

لقاء تعريفي اطباء كلية الطب كلية طب البنين جامعة الأزهر جامعة الأزهر بالقاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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