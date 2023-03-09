صحيفة أمريكية: مصر تخرج جيل جديد من علماء الآثار المتخصصين فى علم المصريات

أكدت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية، أن مصر تخرج جيل جديد من علماء الآثار المتخصصين في علم المصريات لديهم المهارة والخبرة الكافية للتنقيب عن آثار أجدادهم والحفاظ على التاريخ المصري القديم.

قالت الصحيفة، في تقرير قصصي، إنه في صباح يوم معتدل من أواخر نوفمبر، مختبئًا بالكامل تقريبًا خلف الجدران التي يبلغ ارتفاعها 5 أقدام لمدينة مترامية الأطراف ذات لون أصفر رمادي من الطوب اللبن ترتفع عن الأرض ، قام عشرات الأعضاء من فريق علم الآثار بإجراء مسح وتنظيف التربة.

وفي خيمة قريبة، تمسك بعناية شظايا فخار خشنة في يد واحدة مرتدية قفازًا تحت عدسة تدون "أسماء إبراهيم" بشق الأنفس الملاحظات على القطعة الفخارية رقم 3000.

وتقليديًا في هذا الوادي الغني بالتاريخ المصري القديم والمواقع الأثرية الشهيرة، شغل عالم الآثار الأجنبي الذي يحمل أوراق اعتماد من كامبريدج أو برينستون دور أخصائي الخزف، وليس من خريجي جامعة أسيوط من صعيد مصر، حيث إنه لعقود كان المصريون هم العمال وليس المكتشفين أبدًا.

تقول السيدة إبراهيم مبتسمة: "لمرة واحدة، المصريون هم رواد علماء المصريات".

بينما يقوم العمال بتنظيف الغبار والرمال بالخارج، يخرج صندل جلدي من الأرض ، ويواجه حزامًا للأعلى، وقد جفت أشعة الشمس قليلًا ولكن يبدو كما لو كان قد سقط من أقدام أيام مالكه المتهور - بدلًا من 3400 عام، وتكتشف السيدة إبراهيم وجيل جديد من علماء الآثار والمتخصصين المصريين تفاصيل جديدة للحياة اليومية في مصر القديمة ومعهم ، اكتشفت مشاعر جديدة من الفخر المهني والاحترام المتأخر.

هذه الاكتشافات بفضل جيل جديد من علماء الآثار المصريين الذين دربهم وشجعهم زاهي حواس، الذي يقود الحفريات في منطقة آتون، واستخدم المدير السابق لدائرة الآثار المصرية النابضة بالحياة شخصيته العامة كـ "عراب" للآثار المصرية لجلب 500 متخصص شاب إلى فرق التنقيب المصرية بالكامل.

السيدة إبراهيم هي واحدة من عشرات الذين درسوا علم الآثار وعلم المصريات في مصر، وبعد ذلك، بناءً على طلب الدكتور حواس، سافرت إلى الخارج في عام 2010 للعمل والتدريب لاكتساب الخبرة الفنية التي تفتقر إليها مصر - في الترميم ، والحفظ ، وتحليل الفخار، والكربون، المواعدة والمسح.

الآن عادوا إلى قيادة حفريات مثل هذه في آتون، واحتلت العناوين الرئيسية وتغير الطريقة التي ينظر بها العالم إلى مصر القديمة.

في 26 يناير أعلن فريق الدكتور حواس سقارة عن أقدم مومياء مكتشفة مغطاة بالذهب، وهي من غير العائلة المالكة تدعى Hekashepes مدفونة منذ 4300 عام.

يقول الدكتور حواس، وهو يسير على طول جدار أتون: "دورنا كمصريين لا يمكن أن يقتصر على خدمة الأجانب وإحضار القهوة والشاي لهم، بينما يكتبون الكتب ويصنعون الأفلام ولا نفعل شيئًا، كنا بحاجة لاكتساب الخبرة الفنية التي اعتمدنا على الأجانب من أجلها."

داخل الخيمة ، عينا السيدة إبراهيم مثبتتان كما لو كانتا في نشوة هادئة ، حيث تم تثبيت فكي الفرجار الحديدي على طرفي الخيش بدقة فائقة.

على الرغم من تواضعها، إلا أن الشابة البالغة من العمر 33 عامًا تعترف بأنها غريبة عن العالم: أخصائية فخار مصرية.

على الرغم من ثروة وطنهم من المواقع التاريخية التي أسرت خيال العالم لأجيال، كان علم الآثار ليس الخيار الأول لمعظم المصريين، لكن في الوقت الحالي أصبح الوضع مختلف، واصبح العلماء المصريين لهم مكانتهم وشغلهم والدليل الاكتشافات الأثرية الأخيرة.