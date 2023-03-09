الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الدفاع الأمريكى يشيد بقيادة مصر ودورها فى تهدئة التوترات الإسرائيلية الفلسطينية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أشاد وزير الدفاع الأمريكي لويد جيه أوستن، بقيادة مصر الإقليمية والعالمية، وشكر بشكل خاص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دور مصر في التوسط في التوترات الإسرائيلية الفلسطينية. 

 

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، وتم نشره على الموقع الإلكتروني للوزارة، فقد التقى وزير الدفاع لويد جيه أوستن الثالث في القاهرة أمس الأربعاء بالرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بالعلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول التحديات الأمنية الإقليمية والعالمية المشتركة.

 

وقدم لوستن، تحديثات عن الحرب العدوانية الروسية غير المبررة ضد أوكرانيا ، وعواقبها الاقتصادية العالمية ، والتهديد الذي يشكله هذا الصراع على النظام الدولي القائم على القواعد. 

 

وسلط الوزير الضوء على تضامن الولايات المتحدة مع مصر في مواجهة المصاعب الاقتصادية التي سببتها حرب روسيا الوحشية وغير المبررة وغير المبررة. 

 

كما شارك الوزير قلقه بشأن النطاق الواسع للتهديدات التي تشكلها إيران ، بما في ذلك برنامجها النووي والأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار ، وتوفير أنظمة جوية بدون طيار لروسيا. 

 

وأخيرًا ، شدد الوزير على التزام الولايات المتحدة الدائم بالمنطقة وعزز أن التقدم في الحريات الأساسية وحقوق الإنسان يعزز علاقتنا الثنائية.

 

وزير الدفاع يشيد بتولي مصر قيادة فرق 153 للقوات الجوية 

وفي اجتماع لاحق مع وزير الدفاع محمد زكي ، أشاد الوزير بمصر لتوليها قيادة فرقة العمل 153 للقوات البحرية المشتركة ، والتي تركز على أمن البحر الأحمر. 

 

كما سلط الوزير الضوء على التمرين المشترك القادم، برايت ستار 23 ، كدليل على القيادة المصرية وقوة التعاون المستمر بين الولايات المتحدة ومصر لتحسين الأمن الإقليمي والردع الموثوق به. 

 

وأكد الوزير التزامه بتعزيز قابلية التشغيل البيني بين القوات المسلحة الأمريكية والمصرية وأقر بالخطوات المهمة للجيش المصري لتقليل الأضرار المدنية أثناء العمليات، وأكد التزام وزارة الدفاع بالعمل مع مصر لتعزيز قدراتها الدفاعية.

 

في كلا الاجتماعين ، اتفق الزعيمان على تعزيز التنسيق الوثيق بينهما بشأن هذه القضايا واغتنام الفرص لتعميق الشراكة الدفاعية الثنائية المستمرة منذ عقود.

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وائل لطفي

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