الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

دورى أبطال أفريقيا| بعثة الأهلى تصل مطار جوهانسبرج استعدادًا لمباراة صن داونز

بعثة الأهلي في مطار
بعثة الأهلي في مطار جوهانسبرج

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، مطار جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، منذ قليل على متن طائرة خاصة، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 9 ساعات منذ إقلاعها من مطار القاهرة.

وتخلل رحلة الفريق ترانزيت في مطار أسوان لمدة 45 دقيقة، للتزود بالوقود، وفور وصول البعثة إلى مطار جوهانسبرج، بدأ الجهاز الإداري في إنهاء كافة الإجراءات الإدارية.

وتتوجه بعثة الأهلي إلى فندق الإقامة بمدينة بريتوريا التي تستضيف مباراة الفريق أمام صن داونز، المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات، والتي تضم معه كلًّا من: صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.

وبدأ الأهلي استعداداته لمباراة صن داونز صباح اليوم على ملعب التتش، وحرص الجهاز الفني على عقد محاضرة مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.

وخضع لاعبو الفريق الذين غابوا عن المران الجماعي خلال الفترة الأخيرة لفحوصات طبية قبل انطلاق المران، للوقوف على آخر مستجدات حالاتهم الطبية، قبل سفر البعثة.

واشتمل مران الأهلي على تدريبات استشفائية للاعبين الذين شاركوا في مباراة المقاولون العرب أمس الأول ببطولة الدوري، فيما أدى باقي اللاعبين المران كاملًا والذي اشتمل على جزء بدني وتدريبات الكرة.

بعثة الأهلي، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي، والمتجهة إلى جنوب إفريقيا للقاء صن داونز ضمن فعاليات دوري أبطال إفريقيا، وصلت إلى مطار أسوان قبل قليل، وتمكث هناك لمدة خمسين دقيقة لتزويد الطائرة بالوقود، ثم تستكمل رحلتها إلى جنوب إفريقيا.

 يذكر أن الأهلي يواجه صن داونزالسبت المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات والتي تضم معه كلًا من: صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

وكان الأهلي قد تعادل مع صن داونز في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات، فيما حقق الفريق الفوز على القطن الكاميروني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى.

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