«الدوم» يقدم ورشة عمل لمتسابقى «النحت» تحت إشراف حكيم صالح

قدم برنامج "الدوم"، ورشة عمل للمتسابقين في فئة النحت بالبرنامج، لمدة 3 أيام تحت قيادة الفنان التشكيلي حكيم صالح.

وقال "صالح"، خلال تصريحاته بالبرنامج، إن الورشة ركزت على مراحل العمل الفني وتطوره والهيكل الذي يمثل أساس العمل الفني، مؤكدًا أن كل متسابق رأى فكرته وقيمها وبدأ العمل عليها.

وعبر المتسابقون عن سعادتهم بالورشة، مؤكدين أنها حققت تواصل حقيقي ومنافسة شريفة بينهم، كما أنها ساعدت في أن يشاهد الناس الفن التشكيلي ويهتموا به.

برنامج الدوم

البرنامج من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر، وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

وشهدت النسخة الثانية إقبالًا شديدًا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.