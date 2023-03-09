الخميس 09 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

منحة دراسية من سيراميكا الجوهرة لمتسابقى «الدوم» فئة الرسم والنحت

الدوم
الدوم

أعلن برنامج "الدوم"، عن تقديم منحة دراسية للفائزين في مسابقة "الرسم والتصوير بالألوان والنحت"، مقدمة من سيراميكا الجوهرة.

المنحة مقدمة للدراسة في أكاديمية "دارتي" وهي واحدة من أعرق وأهم الجامعات المتخصصة في مجال الفنون في فلورنسا بإيطاليا. 

تفاصيل برنامج الدوم

يذكر أن برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر، وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح، 

النسخة الثانية من البرنامج تشهد توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

منحة دراسية سيراميكا الجوهرة فلورنسا إيطاليا الدوم تفاصيل برنامج الدوم

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وائل لطفي

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