قبل موقعة بريتوريا.. صدفة غريبة تهدد الأهلى بتكرار خماسية صن داونز

مرحلة هي الأهم هذا الموسم يعيشها الأهلي وجماهيره سواء على الصعيد المحلي أو الأفريقي، بعد أن باتت المواجهات المقبلة هي الأهم بالنسبة للفريق الذي يأمل في استعادة البطولات التي غابت مؤخرًا عن خزائنه.

وينتظر جماهير النادي الأهلي مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، والمقرر إقامتها في الثالثة عصر السبت المقبل بفارغ الصبر، خاصةً أن هذه المواجهة ستحدد بشكل كبير مستقبل الفريق، في البطولة الأفريقية التي وصل فيها للمباراة النهائية خلال آخر 3 نسخ.

وقبل مباراة صن داونز المرتقبة يراود جماهير الأهلي مخاوف شديدة من تلقي هزيمة تاريخية مثلما التي تلقاها المارد الأحمر أمام نفس الفريق بخماسية نظيفة، في ذهاب الدور ربع النهائي نسخة 2019، خاصةً أن الفريق الجنوب أفريقي يقدم أفضل مستوياته الفنية في النسخة الحالية.

وعانى لاعبو الأهلي أمامه في مباراة القاهرة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، وبعيدًا عن لعنة الإصابات وتراجع مستويات بعض اللاعبين والأخطاء الفردية من بعض اللاعبين وعلى رأسهم الشناوي، وغيرها من الأمور التي تقلق جماهير الأهلي قبل المباراة المرتقبة.

هناك أمر آخر يزيد من مخاوف جماهير الأهلي قبل تلك المواجهة، وهذا الأمر يتعلق بصدفة غريبة ربما تلعب دورًا كبيرًا في الواقع.

هذه الصدفة تكمن في أن الفريق قبل خسارته الكارثية بخماسية خاض مباراة صعبة في بطولة الدوري قبل 3 أيام فقط، وهي نفس المدة الزمنية بين مباراة المقاولون العرب الأخيرة ومواجهة صن داونز.

حينها لعب الأهلي مباراة قوية أمام الاتحاد السكندري في الدوري، وفاز المارد الأحمر بهدفين في الوقت بدل من الضائع.

والأكثر دهشة أن الدولي التونسي علي معلول، سجل هدف الأهلي الأول مثلما فعل أمام المقاولون وافتتح التسجيل للمارد الأحمر في بداية المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1.

تلك التفاصيل الصغيرة تقلق جماهير الأهلي التي صارت تعتبر مواجهة صن داونز في الثالثة عصرًا، مجرد شبح يراودها في كل عام.

