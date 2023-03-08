فيوتشر يشعل صراع التأهل في الكونفدرالية بثنائية في شباك الجيش الملكي

أشعل فريق فيوتشر صراع التأهل في المجموعة الثالثة من منافسات الكونفدرالية بعد الفوز على الجيش الملكي المغربي بهدفين دون رد.

وحقق فيوتشر فوزه الأول في دور المجموعات بعد التعادل في أول جولتين ثم خسارة من الفريق المغربي بنفس النتيجة خارج الأرض.

ورفع فيوتشر رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث بفارق نقطتين عن الجيش الملكي صاحب المركز الثاني، بينما يتصدر فريق بيراميدز المجموعة بثماني نقاط.

أحداث الشوط الأول

شهدت الدقيقة الثالثة ركلة ركنية لصالح فريق فيوتشر من جهة اليمين نفذها ناصر ماهر عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع الجيش الملكي عن مناطق الخطورة.

وحصل فيوتشر في الدقيقة التاسعة على ركلة جزاء لصالح فريق فيوتشر بعد لمسة يد على حاتم الصوابي داخل منطقة الجزاء.

في الدقيقة العاشرة، مروان محسن نفذ ركلة الجزاء عن طريق تسديدة متقنة سكنت أقصى يمين المرمى.

ركلة حرة لصالح فريق الجيش الملكي في منتصف ملعب فيوتشر جهة اليسار نفذها أحمد حمودان عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها الدفاع عن مناطق الخطورة.

في الدقيقة 21 تسديدة من أحمد حمودان لاعب فريق الجيش الملكي من على حدود منطقة الجزاء أمسك بها الحارس جنش من منتصف مرماه على مرتين.

وفي الدقيقة 40 بطاقة صفراء من نصيب كريم وليد لاعب فريق فيوتشر بعد تدخل قوي على أحمد حمودان بالقرب من منطقة جزاء فيوتشر جهة اليسار.

أحداث الشوط الثاني

بداية الجيش الملكي كانت قوية من أجل تسجيل التعادل، حيث شهدت الدقيقة 48 تسديدة من محمد ربيع حريمات لاعب فريق الجيش الملكي من على حدود منطقة الجزاء مرت بعيدة عن القائم الأيمن.

وجاء الهدف الثاني لصالح الجيش الملكي في الدقيقة 50 بعد ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها جوزيف نجويم عن طريق كرة عرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء ارتطمت بحاتم الصوابي المتمركز داخل منطقة الــ 6 ياردات وسكنت منتصف المرمى.

في الدقيقة 58 بطاقة صفراء من نصيب محمود رزق لاعب فريق فيوتشر بعد تدخل قوي على أقدام زكريا فاتي وركلة حرة لصالح الجيش الملكي من مكان جيد على حدود منطقة الجزاء.

في الدقيقة 63 تمريرة من عبد الكبير الوادي من يسار منطقة الجزاء حاول مروان محسن تسديدها من داخل منطقة الــ 6 ياردات ولكن أبعد دفاع الجيش الملكي الكرة من أمامه إلى ركنية من جهة اليسار.

تسديدة من مروان محسن من منتصف منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

في الدقيقة 83، أنقذ محمود جنش هدف مؤكد بعدما نفذت الركلة الحرة عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء من رضا سليم قابلها مصطفى سهد برأسية قوية أبعدها الحارس محمود جنش بشكل رائع من أعلى يسار مرماه إلى ركنية من جهة اليمين.

تسديدة من محمد مفيد لاعب فريق الجيش الملكي من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.