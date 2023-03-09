الخميس 09 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مستشار الدفاع الأوكرانى: الأزمة الروسية الأوكرانية هى الأكبر بعد الحرب العالمية الثانية

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال يوري ساك، مستشار وزير الدفاع الأوكراني، إن الحرب الروسية الأوكرانية، هي أكبر حرب بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ولا يمكن لأحد أن يتوقع ماذا يحدث فيها.

 

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الحرب هي حرب الدبابات والقاذفات، مؤكدًا أن الذخيرة تستخدم بشكل كبير وكل يوم يستخدم آلاف من الذخائر في الجبهات حول باخموت. 

 

الوقف في باخموت صعب 

وأشار إلى أن هناك دعم من الدول الغربية لأوكرانيا، ويرسلون الذخائر بشكل مستمر وبدأوا في إنتاج الذخائر في العديد من مصانعهم، مؤكدًا أن الموقف في باخموت صعب للغاية لأنه مازال هناك بعض السكان لم يخرجوا من باخموت.

 

وأوضح أن روسيا تسيطر على الجزء الشرقي من باخموت، مؤكدًا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال عدة مرات سنستمر في الدفاع عن باخموت على قدر ما نستطيع والأمر إلى الآن تحت السيطرة رافضًا الكشف عن عدد الضحايا في باخموت.

الدفاع الأوكراني الحرب الروسية الأوكرانية الحرب العالمية الثانية باخموت الذخائر الدول الغربية أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي

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