أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 9-3-2023 فى مصر
شهدت أسعار الدواجن اليوم استقرار سعري حيث استقر سعر الفراخ البيضاء عند ٧٣ جنيه، كما استقرت أسعار البيض عند ١٠٠ جنيه للكرتونة البيضاء، وسط توقعات باستمرار انخفاضها مع الإفراجات الجمركية لشحنات الأعلاف خلال الفترة المقبلة.
وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن و البيض اليوم الخميس 9-3-2023 في مصر
سعر الفراخ اليوم
- سعر الفراخ البيضاء 73 جنيه .
- سعر الدواجن الساسو 117 جنيه .
- الدواجن الأمهات البيضاء 71 جنيه.
- سعر الفراخ البلدي : ١١٨ جنيه .
وتشهد أسعار الدواجن تراجع منذ عدة أيام، بعد أن تجاوز سعرها ٨٠ جنيه في المزرعة لشهور طويلة متأثرة بالارتفاع المتتالي لسعر الدولار بإلاضافة إلى ارتفاع سعر الأعلاف بعد أن تم حجزها في الجمارك لشهور طويلة مما أثر على صناعة الدواجن.
أسعار الكتاكيت اليوم
- كتكوت أبيض 28.50 جنيه .
- كتكوت ساسو 15 جنيه .
- كتكوت ساسو بيور 16 جنيه .
- كتكوت بلدي 7.50 جنيه
- كتكوت نيوهوب للدواجن 28 جنيه.
- كتكوت الحمد للدواجن : 23 جنيه.
- كتكوت الوادي 26.50 جنيه .
- كتكوت صيصان مصر 25.25 جنيه.
- كتكوت الوطنية 28.50 جنيه.
- كتكوت الفيروز 25 جنيه .
- كتكوت العناني 26.50 جنيه .
- كتكوت مكة المكرمة 27 جنيه .
- كتكوت القصبي 25 جنيه .
- كتكوت رواد النيل 23.50 جنيه.
- كتكوت عاصم الخرصاوى 20 جنيه .
سعر البيض اليوم
- سعر البيض الأبيض 100 جنيه للمستهلك .
- سعر البيض الأحمر 105 جنيهات للمستهلك .
- سعر البيض البلدي : 110 جنيهات للمستهلك .