ماركا: أسينسيو رفض عرض ريال مدريد الأول لتجديد عقده

أكدت تقارير صحفية أن ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد الإسباني رفض عرض ناديه الأول لتجديد عقده.

ويرتبط ماركو أسينسيو بعقد مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ماركو أسينسيو يريد الاستمرار في ريال مدريد، كما يرغب النادي الإسباني في الإبقاء على اللاعب

وأشارت الصحيفة أن المفاوضات حاليًا في طريق مسدود، حيث تُوجد اختلافات في الشروط التي سعى إليها اللاعب في العقد الجديد، إضافة لعدم مرونة ريال مدريد في التفاوض.

وذكرت الصحيفة أن أسينسيو تلقى عرضًا للتجديد قبل بضعة أشهر لم يقبله بعد، لأنه لم يُعجبه ذلك العرض، حيث يرى بأن عرض ريال مدريد قليل ماديًا، حيث عرض النادي الإسباني أكثر من 4 ملايين يورو صافي سنويًا كراتب، فيما يرغب اللاعب في الحصول على راتب صافي 6 ملايين يورو.

أضافت الصحيفة أن ريال مدريد يريد استمرار أسينسيو في المواسم الثلاثة المقبلة ، لكن ليس بأي ثمن، حيث يعتقد النادي أن ماركو لاعب كرة قدم غير عادي ، لكن مستواه جعله في نظر الإدارة الرياضية يلعب دور لاعب الصف الثاني ، وفقد مكانته في التشكيل الأساسي.

وذكرت الصحيفة أن رغبة أسينسيو هي التجديد لـ ريال مدريد، لكنه توقع جهودًا أكبر من النادي، حيث توقع بادرة عاطفية لم يجدها حتى الآن في عرضه الذي تلقاه.

وسجل أسينسيو 12 هدفًا في 42 مباراة الموسم الماضي، كثالث هدافي الفريق بعد بنزيما وفينيسيوس جونيور.

وتابعت الصحيفة بأن أسينسيو يتكيف بشكل رائع في مدريد على المستوى الشخصي والعائلي، حيث قام ببناء منزل ويأمل في أن يستمر في العيش به بعد زفافه على صديقته الصيف المقبل.

وسجل أسينسيو 6 أهداف في 31 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم.