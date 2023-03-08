انطلاق الدورة الخامسة من منتدى صلاح جمالى لتحقيق التراث

تنطلق الدورة الخامسة من منتدى صلاح جمالي لتحقيق التراث في الساعة الحادية عشرة من صباح السبت المقبل الموافق 18 مارس 2023، ولمدة 3 ساعات.

صرح الباحث محمد صلاح جمالي مؤسس ورئيس المنتدى، بأنه سينعقد بمقر الجمعية الإفريقية ٥ أ شارع أحمد حشمت بالقرب من محطة مترو أنفاق صفاء حجازي بالزمالك، وسوف يتحدث في المنتدى كل من: الناشرأحمد علي حسن صاحب مكتبة الآداب العريقة بالقاهرة بمناسبة الاحتفال بمئوية المكتبة الأولى، السيد الأستاذ الدكتور جودة مبروك الذي تولى عمادة كلية الآداب جامعة بني سويف وعمادة معهد التراث والفنون الشعبية بنفس الجامعة، السيد الأستاذ الدكتور محمد مصطفى أبوشوارب الأمين العام المساعد لمؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الكويتية، وذلك عبر مداخلة تفاعلية، الأستاذة آية محمد كامل الباحثة المتخصصة في مجال تحقيق التراث، وضيف شرف هذه الدورة الأستاذة إسراء الحريري الإعلامية والباحثة الأثرية التي ستنال تكريم المنتدى، ويعقب اللقاء توزيع العديد من الكتب التراثية كهدايا للجمهور.

وقال رئيس المنتدى، إن المنتدى تطوعي مستقل يهدف إلى تخليد ذكرى والده الراحل وتقديم العديد من الأنشطة الثقافية التطوعية في مجال تحقيق التراث من محاضرات وندوات وورش مجانية وكتب تراثية مهداة لجمهور المنتدى وتكريم البارزين في ذلك المجال من الراحلين والحاليين، كي يكون المنتدى ركيزة أساسية للعمل التطوعي ومنارة من منارات العلم الذي ينتفع به.