بمميزات جديدة.. عودة مبيعات الكاميرات الرقمية إلى الحياة

سلطت صحيفة اسيا تايمز الصينية، الضوء على سوق الكاميرات الرقمية التي تشهد انتعاشة كبيرة خلال هذه الفترة، إثر العديد من التحديثات والميزات الجديدة، بالإضافة إلى تغيير سلوك وسائل التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى انتعاش في المبيعات.



وأضافت الصحيفة، أن الهواتف المحمولة قضت تقريبًا على الكاميرات الرقمية، إلا أن عادت الكاميرات الرقمية، التي كادت أن تقضي على كاميرات الأفلام ثم تم القضاء عليها تقريبًا من قبل iPhone وكاميرات الهواتف المحمولة الأخرى، إلى عودة مفاجئة.

نماذج متطورة

وأشارت الصحيفة إلى قيادة نماذج متطورة ذات عدسات قابلة للتبديل، استقرت مبيعات الوحدات بالإضافة إلى ارتفاع قيمة المبيعات، هذه أخبار جيدة لصانعي الكاميرات اليابانيين، الذين يمتلكون أكثر من 90٪ من السوق العالمية.

وتم تسليط الضوء على انعكاس الثروات في معرض CP + Camera & Photo Imaging Show 2023 ، الذي أقيم في قاعة معرض Pacifico في يوكوهاما في الفترة من 23 إلى 26 فبراير.

ومن بين العارضين صانعو الكاميرات وصانعو العدسات سيجما وتامرون وشركات تصوير أخرى ونوادي التصوير بالجامعات والمؤسسات الإعلامية، كما أن أول حدث مباشر منذ عام 2019 ، كان مزدحمًا بهواة الكاميرا بعد ثلاث سنوات من المعارض الافتراضية خلال الوباء.

وتضمنت المنتجات التي جذبت انتباه الجمهور في العرض ما يلي:

كاميرا Canon EOS R8، وهي كاميرا ذات عدسة قابلة للتبديل بدون مرآة مع مستشعر صور بدقة 24.2 ميجابكسل، وضبط تلقائي للصورة عالي السرعة يمكنه تصوير 40 إطارًا في الثانية ، وفيديو 4K وصوتًا رباعي القنوات.



كاميرا Sony a7R V، وهي كاميرا ذات عدسة قابلة للتبديل بدون مرآة مع مستشعر صور بدقة 61 ميجابكسل، وضبط تلقائي للصورة للكشف عن الهدف وفيديو بدقة 8K ، وكاميرات Cinema Line لإنتاج الفيديو والخدمات السحابية لإنشاء المحتوى.



‏Fujifilm X-H2S، كاميرا ذات عدسة قابلة للتبديل بدون مرآة مع مستشعر صور 26.1 ميجابكسل، ضبط تلقائي للصورة 40 إطارًا في الثانية مع قائمة الكشف عن الهدف التي تتضمن الآن الحشرات والطائرات بدون طيار ، وما يصل إلى 240 دقيقة من تسجيل الفيديو المستمر بدقة 4K.



يمكن لهذه الكاميرات القيام بأشياء لا تستطيع كاميرات الهواتف المحمولة القيام بها.



في عام 2022 ، استحوذت الطرز غير المزودة بمرآة على 68.7٪ من شحنات وحدات الكاميرا ذات العدسات القابلة للتبديل و 85.8٪ من الشحنات من حيث القيمة.

استحوذت خمس شركات على 94٪ من سوق الكاميرات العالمي في عام 2021 (آخر عام توفرت فيه البيانات) ، وفقًا لشركة Techno Systems Research ، وهي شركة يابانية لأبحاث السوق والاستشارات.

ويظهر أن كانون استحوذت على 45.8٪ وسوني 27.0٪ ونيكون 11.3٪ وفوجي فيلم 5.9٪ وباناسونيك 4.4٪. وهناك عدد قليل من الشركات الأخرى مثل أوليمبوس وريكو ولايكا وهاسيلبلاد تمثل النسبة المتبقية.

في عام 2019 ، استحوذت نيكون على 18.6٪ من السوق مقابل 45.2٪ لكانون و 20.2٪ لسوني. لكن نيكون كانت بطيئة في إدخال الكاميرات عديمة المرآة وتراجعت.



كما انخفض إجمالي شحنات الكاميرات الرقمية بنسبة 4.2٪ في عام 2022 إلى 8 ملايين وحدة ، وفقًا لبيانات من CIPA، جمعية منتجات الكاميرات والتصوير اليابانية.

لكن شحنات الكاميرات ذات العدسات القابلة للتبديل ارتفعت بنسبة 10.8٪ لتصل إلى 5.9 مليون وحدة ، مما رفع القيمة الإجمالية للشحنات بنسبة 39.4٪ إلى 681.4 مليار ين (5 مليارات دولار بسعر 137 ين للدولار الأمريكي) ومتوسط سعر الكاميرا الرقمية بنسبة 45.4٪. إلى 85000 ين (620 دولارًا).

أوروبا أكبر سوق للكاميرات الرقمية

تظل أوروبا أكبر سوق للكاميرات الرقمية حيث حصلت على 29.8٪ من الشحنات في عام 2022 وفقًا لـ CIPA، واستحوذت الأمريكتان على 25.7٪ والصين 15.7٪ واليابان 11.6٪ ودول آسيوية أخرى 13.8٪ ومناطق أخرى 3.4٪.