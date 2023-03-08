الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

خلال 12 ساعة فقط..

أهالى قرية الصنافين بالشرقية يتبرعون بـ 1256 كيس دم لصالح المرضى (صور)

أهالي القرية أثناء
أهالي القرية أثناء الحملة

شهدت قرية الصنافين التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، ملحمة من الحب والوفاء بين رجال القرية وشبابها للتبرع بدمائهم من أجل توفير الدم بالمستشفيات لصالح الأهالي في الأزمات، محققين رقما قياسيا بالتبرع بـ 1256 كيسا خلال 12 ساعة فقط.

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وقال المهندس رضا الحداد، متطوع وأحد القائمين على الحملة، إن حصيلة الحملة بجميع نقاط القرية وصلت لـ 1256 كيس دم، لافتا إلى أنه تم إيداعها لصالح القرية في بنك الدم بمستشفى الأحرار وبنك الدم الرئيسي بمدينة بنها.

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وتابع المحاسب مدحت عبدالمجيد، متطوع وأحد أهالي القرية، إن فكرة التبرع بالدم ليست وليدة اليوم لدى شباب ورجال ونساء القرية، موضحا أن الفكرة بدأت منذ 10 سنوات، وكان الحلم أن يتم جمع 1000 كيس لكن تلك المرة كسر الأهالي الحاجز وسجلوا رقما قياسيا يحسب لهم في عمل الخير، مؤكدا أن بونات الدم الذي تم التبرع به تساعد أهالي القرية وقت الأزمات والحالات الطارئة.

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وأضاف عبد الحميد وهدان، متطوع وأحد أهالى القرية، أن شباب القرية ضربوا مثالا مشرفا فى العمل التطوعى، في تنظيم حملة للتبرع بالدم لصالح مرضى القرية بالمستشفيات، وكل مريض من أهل القرية فى حاجة لقطرة دم تكون متوفرة ومن دم أبناء قريته، منوهًا أن ثقافة التبرع بالدم داخل قريته، بدأت عام 2013 بتجميع ٢٢ كيسا واستمرت على مدار 10 سنوات متواصلة، فالجميع تكاتف من أجل الإنسانية والعمل التطوعى، كما شارك العنصر النسائي فى القرية بالتبرع بالدم.

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ومن جانبها؛ قالت الدكتور نانسى عبد الحى مدير المركز الإقليمي لمركز الدم الزقازيق وبنها، إن حصيلة هذه الحملة من الصنافين يعد رقما قياسيا فى تاريخ القرية، ويحسب لكل من ساهم تبرع وشارك فى هذا التنظيم المشرف الذى أظهر أن أهالى القرية على قلب رجل واحد فى العمل الإنسانى. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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أهالى قرية الصنافين بالشرقية يتبرعون بـ 1256 كيس دم لصالح المرضى (صور)

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