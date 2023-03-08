الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ قانون: تايوان لديها قوة عسكرية أكبر من أوكرانيا للدفاع عن نفسها

أوكرانيا
أوكرانيا

قال جبريال صوما، أستاذ القانون الدولي، إن الصين إذا ما قررت ضم تايوان إليها عندئذ ستكون هناك حرب إقليمية لا مفر منها، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة في العقود الأخيرة سلحت تايوان بأسلحة متقدمة ولديها قوة عسكرية أكثر من أوكرانيا للدفاع عن نفسها ولديها ثراء وإمكانيات متقدمة جدًا. 

اتفاقيات الأمم المتحدة للدفاع عن أراضي بعض دول جنوب وشرق آسيا

أضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "ملف اليوم"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه في السنوات الأخيرة الولايات المتحدة أجرت اتفاقيات مع عدد من دول جنوب وشرق آسيا للمساهمة في الدفاع عن أراضي هذه الدول إذا ما قررت الصين التوسع لأنه يوجد قلاقل في المنطقة بسبب تغلغل الصين في دول مستقلة ذات سيادة مثل دولة الفلبين.

أشار أستاذ القانون الدولي إلى أن اليابان مسلحة بأحدث الأسلحة الأمريكية وكذلك أستراليا والفلبين، وأنه إذا قامت الصين بحرب على تايوان، فلن يكون الأمر سهلًا مثل أوكرانيا، فبوتين عندما قرر غزو أوكرانيا كان يفكر في إقامة حكومة في غضون أسابيع ولكن هذا لم ينجح.

قوة عسكرية أوكرانيا الولايات المتحدة الصين الفلبين أستاذ القانون الدولي

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