الأربعاء 08 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

مدير «إف بي أي»: الصين قادرة على التحكم في مستخدمي «تيك توك»

تيك توك
تيك توك

قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي كريستوفر راي، في جلسة استماع للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي حول التهديدات العالمية لأمن الولايات المتحدة، إن الصين تستطيع استخدام تطبيق "تيك توك" للتحكم في أجهزة المستخدمين، حسبما أكدت قناة “العربية”.

وتخوض الصين مواجهة دولية جديدة، لكن من نوع مختلف، والبطل هذه المرة تطبيق الفيديوهات القصيرة «تيك توك».

فعلى الرغم من أن «تيك توك» هو في الأساس تطبيق ترفيهي للمستخدمين، إلا أنه دخل ضمن تصنيفات البعض كتهديد أمني مباشر وفقًا لقناة «القاهرة الإخبارية».

وأعلنت عدة دول وهيئات حظر تطبيق «تيك توك» لدى موظفيها وداخل المؤسسات، الأمر الذي رفضته الشركة المبتكرة للتطبيق والصين البلد الصانع له.

وكانت انضمت الولايات المتحدة وكندا إلى مؤسسات وحكومات أوروبية عديدة أمرت بحظر تطبيق «تيك توك» وذلك بعد إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لمنع الموظفين الفيدراليين من استخدام التطبيق على أجهزة الحكومة في ديسمبر الماضي.

ومنح البيت الأبيض مؤخرًا جميع الهيئات الفيدرالية 30 يوما لحظر التطبيق على أجهزتها، بينما حظرت 19 ولاية أمريكية «تيك توك» في أجهزة حكوماتها المحلية.

وتركز رد بكين على الخطوة الأمريكية، وقالت الخارجية الصينية إن أمريكا تبالغ في مفهوم الأمن القومي وتسيء استخدام صلاحيات الدولة لقمع الشركات الأجنبية من أجل حظر تطبيق «تيك توك».

المفوضية الأوروبية والهند وكندا والدنمارك أبرز الدول التي قررت حظر «تيك توك» بينما تتجه هولندا لحظره أيضا؛ بسبب ما أثير من مخاوف من إمكانية استخدام «تيك توك» في التجسس على مستخدميه من المسئولين.

وأعلن تطبيق “تيك توك” الصيني لمشاركة المقاطع المصورة القصيرة، إنه سيسمح لبعض صناع المحتوى بإنتاج مقاطع أطول مقابل سعر، فاتحا بذلك بابا جديدا لمستخدميه لكسب المال ما يُمثل تهديدًا لموقع الفيديوهات "يوتيوب".

وتتيح خدمته الجديدة "سيريز" لصناع المحتوى المؤهلين وضع مجموعات تصل إلى 80 مقطعا مصورا طويلا، تصل مدة كل منها إلى 20 دقيقة، خلف "جدار دفع". 

المخابرات مجلس الشيوخ الامريكي التهديدات العالمية تيك توك الصين

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين «2»

الأكثر قراءة

«هل هلالك».. فوانيس رمضان تزين شوارع الإسكندرية (صور)

«الكتيبة 101»: بطولات القوات المسلحة وأبناء سيناء فى مواجهة الإرهاب

مصر تبهر الجميع فى بورصة برلين السياحية ITB.. إقبال ملحوظ ولقاءات إقليمية وعربية مهمة (صور)

وزير السياحة والآثار يواصل لقاءاته المهنية ببورصة برلين السياحية ITB

وزير السياحة والآثار يعقد عدة لقاءات رسمية مهمة بالعاصمة الألمانية برلين

بايب وكارنيه الأهلى.. أسرة صلاح قابيل تهدى مقتنياته لمتحف الفن المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فرانس 24.. لسان الإرهابيين!

محمد العسيري

اسمه مهرجان التمور

د. ثناء هاشم

كارت اصفر لأساتذة أكاديمية الفنون

د هند جاد

يوم المرأة العالمى: 100 عام من الكفاح حتى النجاح

محمد المنايلى

مصر الإنسان.. وتحدى السرطان

ماجد حبته

سانت كاترين.. والتجلى الأعظم

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

اللجنة الوزارية العربية بشأن فلسطين تدين استمرار التصعيد الإسرائيلي في القدس

شكرى: مصر لن تدخر جهدًا فى دعم صمود الشعب الفلسطينى أمام الممارسات الإسرائيلية

الجيش الإسرائيلى: «صاروخ غزة» سقط داخل حدود القطاع المحاصر