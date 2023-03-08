الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفد «محلية النواب» يتفقد محطة المعالجة الثلاثية بالهجارسة فى سوهاج

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

تفقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، يرافقهم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لمحطة المعالجة الثلاثية بالهجارسة بمركز ومدينة سوهاج، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمد صلاح عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

واستمع رئيس وأعضاء اللجنة والوفد المرافق إلى شرح مفصل عن المشروع من رئيس مياه سوهاج، حيث تأتي المحطة ضمن مشروع تجمع صرف صحي "الهجارسة" بمركز سوهاج، والذي يخدم جامعة سوهاج الجديدة بالكوامل، و ٣ قرى هي "الهجارسة والكوامل وأولاد غريب"، على مساحة 56 فدان، ويستفيد منه حوالي 22.423 ألف نسمة، وتبلغ عدد الوصلات المنزلية حوالي ٢734 وصلة، بتكلفة 6.4 مليون جنيه، مشيرا إلى أن  القيمة المالية للتدخلات من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حوالي 107.4 مليون جنيه، بالإضافة إلى أعمال سابقة قبل البرنامج بقيمة 132.6 مليون جنيه، وتبلغ إجمالي تكلفة إنشاء المشروع 240 مليون جنيه .

وأشار إلى أن المشروع يضم 2 محطة رفع وخطوط طرد بتكلفة 12.590 مليون جنيه، ومحطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحي بطاقة 2500م3/يوم، بمساحة 18 فدان، بتكلفة 42.75 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير مزرعة محطة المعالجة بالهجارسة بمساحة 38 فدان بتكلفة 26 مليون جنيه، وشبكات انحدار وأعمال صيانة وإحلال وتجديد بتكلفة 19.6 مليون جنيه.
وأضاف رئيس مياه سوهاج أن محطة الهجارسة الثلاثية لمعالجة الصرف الصحى حصلت على الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM" والتي تم منحها بعد تفقد المفتشين المعتمدين وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل تنقية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحى، لافتا إلى أنها أول محطة معالجة ثلاثية على مستوى الجمهورية تحصل على الشهادة، وإن الحصول على تلك الشهادة يتطلب توافر مجموعة من المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة لمرفق تنقية مياه الشرب والصرف الصحي، وتشمل هذه المتطلبات مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق وتوافر مؤشرات الأداء شهريا، وكذلك معايير المراقبة وضبط الجودة والتي تتمثل في صيانة الأجهزة المعملية والزجاجيات القياسية دورياً، بالإضافة إلى توافر المعايير الخاصة بالصيانة والتي تتمثل في صيانة ومعايرة أجهزة التشغيل الرئيسية دوريا ومعدل تنفيذ الصيانة التصحيحية للمعدات، وكذلك إجراءات السلامة والصحة المهنية، والتي تتمثل في مخطط الطوارئ ومعدات الأمن والسلامة وتأمين وحدات المرفق لحماية العاملين من الإصابة، كما تشمل هذه المعايير أيضاً الموارد البشرية والتي تتمثل في مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.

5 مليون جنيه 6 مليون جنيه 40 مليون جنيه 4 مليون 240 مليون جنية السلام السجيني الشرب والصرف الصحي

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وائل لطفي

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