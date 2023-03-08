المخابرات الأمريكية: قدرات روسيا لن تمكنها من تحقيق مكاسب فى أوكرانيا

أفادت فضائية سكاي نيوز بأن المخابرات الأمريكية، أكدت أن روسيا ستسعى للسيطرة على مواقعها في أوكرانيا دون التقدم لمواقع جديدة.

وأشارت المخابرات الأمريكية إلى أن قدرات روسيا لن تمكنها من تحقيق مكاسب في أوكرانيا عام 2023.

خلال الفترة الماضية، قال المسئول السابق في المخابرات الأمريكية إن الولايات المتحدة قامت من قبل بإرسال مسئولين إلى أوروبا للتواصل مع روسيا وحثها على عدم القيام بتلك العملية العسكرية التي تقوم بها الآن، في أوكرانيا.

وأكد خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة حذّرت بشكل صريح من شن الغزو الروسي قبل شهور من بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، لذا تواصلت أمريكا مع روسيا آنذاك لمنعها من القيام بتلك العملية.