مصر في الصحف العربية| توجيهات الرئيس السيسي للإنتاج الغذائي.. وتعزيز العلاقات مع كينيا

اهتمت الصحف العربية، اليوم الأربعاء، بالعديد من الأخبار والأحداث المصرية الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، وترصدها “الدستور” في نشرة مصر في الصحف العربية.

واس السعودية

أبرزت وكالة الأنباء السعودية، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الجهود الجارية لتعميق التصنيع والإنتاج الغذائي في مصر، لاسيما في ظل المتغيرات والأزمات المتلاحقة في هذا المجال على مستوى العالم.

وأشارت إلى مباحثات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الهاتفية مع نظيره الكيني ويليام روتو، التي تناولت سُبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عددٍ من القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ما يتعلق بجهود صون السلم والأمن وتعزيز الاستقرار في القارة الأفريقية.

ولفتت الانتباه إلى مباحثات وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع المُفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، التي تناولت جهود الوكالة المبذولة لمواصلة تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين، وسُبل التخفيف من تداعيات أزمة تراجع التمويل لأنشطتها.



الأنباء الكويتية

واهتمت جريدة الأنباء الكويتية، بتأكيد السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن ملف الهجرة لا يكتمل إلا بتضافر جهود العمل التنفيذي والبرلماني، وان الجهود التي تحققت خلال الفترة الماضية نتيجة التعاون بين الحكومة والبرلمان في إجراء تعديلات قانون سيارات المصريين في الخارج تلبية لطلبات المواطنين والوصول إلى تخفيض 70%؜ من الضريبة الجمركية ومد فترة استيراد السيارة إلى 5 سنوات، وأيضا مد فترة تطبيق القانون إلى 14 مايو بعد أن كان من المقرر انتهاؤه في 14 مارس.

البيان

وأشارت صحيفة البيان الإماراتية، إلى تأكيدات رئيس هيئة قناة السويس: 1.5 مليار دولار عائدات القناة في يناير وفبراير، حيث أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن عائدات قناة السويس شهدت ارتفاعا ملحوظا، حيث حققت إحصائيات الملاحة خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي 1.5 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 41.6% بفارق 454.6 مليون دولار.

الشرق الأوسط

ولفتت صحيفة الشرق الأوسط في تطورات جديدة تتعلق بمنح الجنسية المصرية للأجانب، أصدرت الحكومة في مصر تعديلات على القانون الذي يتيح للأجانب الحصول على الجنسية المصرية مقابل ودائع دولارية أو استثمارات عقارية أو تجارية؛ ما فسره خبراء بأنه «محاولة لجذب العملة الصعبة، في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية، وتبعاتها من نقص السيولة الدولارية في البلاد».