ضبط 1334 مخالفة تموينية في دمياط خلال فبراير الماضي

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بضرورة تكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، وكذا التأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة و المواد البترولية بالأسواق، والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة والإعلان عن أسعار على السلع بالأسواق.

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن تحرير ١٣٣٤ محضرا ضد المخالفين خلال الحملات التى شنتها خلال شهر فبراير الماضي.

حيث تم تحرير (٨٨) محضر للمخابز لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمعايير والموازين المقررة والعمل دون ترخيص .

وبالمتابعة الميدانية من خلال الحملات المفاجئة التي شنتها المديرية على الأسواق لمتابعة حركة السلع ، فقد تم تحرير (١٢٤٦) محضر لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وأكازيون وهمي وضبط حالات غش تجاري وعدم وجود شهادات صحية والذبح خارج المجازر .

وفي السياق ذاته، فقد قامت المديرية بأخذ ٢٦ عينة من المطاحن، وكذا ١٣ عينة غذائية للتأكد من مطابقتهم للمواصفات.

وأكدت المديرية على حرصها على تكثيف المرور على المنشآت التموينية بأنواعها ومكافحة الغش التجاري وضمان وصول الدعم لمستحقيه حيث أنها لا تدٌخر جهدًا في المرور والمتابعة على الأسواق والمخابز ومستودعات المواد البترولية بصفة مستمرة وتنفيذ تعليمات المحافظ للتأكد من توافر السلع التموينية للصرف للبطاقات.