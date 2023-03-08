الأربعاء 08 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 1334 مخالفة تموينية في دمياط خلال فبراير الماضي

تموين دمياط
تموين دمياط

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بضرورة تكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، وكذا التأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة و المواد البترولية بالأسواق، والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة والإعلان عن أسعار على السلع بالأسواق.

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن تحرير ١٣٣٤ محضرا ضد المخالفين خلال الحملات التى شنتها خلال شهر فبراير الماضي.

حيث تم تحرير (٨٨) محضر للمخابز لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمعايير والموازين المقررة والعمل دون ترخيص .

وبالمتابعة الميدانية من خلال الحملات المفاجئة التي شنتها المديرية على الأسواق لمتابعة حركة السلع ، فقد تم تحرير (١٢٤٦) محضر لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وأكازيون وهمي وضبط حالات غش تجاري وعدم وجود شهادات صحية والذبح خارج المجازر .

وفي السياق ذاته، فقد قامت المديرية بأخذ ٢٦ عينة من المطاحن، وكذا ١٣ عينة غذائية للتأكد من مطابقتهم للمواصفات.

وأكدت المديرية على حرصها على تكثيف المرور على المنشآت التموينية بأنواعها ومكافحة الغش التجاري وضمان وصول الدعم لمستحقيه حيث أنها لا تدٌخر جهدًا في المرور والمتابعة على الأسواق والمخابز ومستودعات المواد البترولية بصفة مستمرة وتنفيذ تعليمات المحافظ للتأكد من توافر السلع التموينية للصرف للبطاقات.

تموين دمياط تموين دمياط الجديده دمياط أحداث دمياط وزير النقل

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين «2»

الأكثر قراءة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى.. إطلاق اسم اللواء سمير فرج على محور جارٍ تنفيذه شمال مطار الأقصر

الداخلية تشارك السيدات المعيلات الاحتفال باليوم العالمى للمرأة (فيديو)

الأهلى يؤجل التجديد مع 4 لاعبين لحين انتهاء المشاركة الإفريقية

مدبولى: «نتطلع إلى تعزيز التعاون مع الصين كشريك استثمارى رئيسى»

من برلين.. «عيسى» يبحث سبل التعاون لجذب مزيد من الاستثمارات السياحية

سعر الحج السياحي 2023.. ارتفاع 25% عن العام الماضي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فرانس 24.. لسان الإرهابيين!

محمد العسيري

اسمه مهرجان التمور

د. ثناء هاشم

كارت اصفر لأساتذة أكاديمية الفنون

د هند جاد

يوم المرأة العالمى: 100 عام من الكفاح حتى النجاح

محمد المنايلى

مصر الإنسان.. وتحدى السرطان

ماجد حبته

سانت كاترين.. والتجلى الأعظم

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

اللجنة الوزارية العربية بشأن فلسطين تدين استمرار التصعيد الإسرائيلي في القدس

شكرى: مصر لن تدخر جهدًا فى دعم صمود الشعب الفلسطينى أمام الممارسات الإسرائيلية

الجيش الإسرائيلى: «صاروخ غزة» سقط داخل حدود القطاع المحاصر