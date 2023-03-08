الخماسي الحديث يكشف تفاصيل استضافة مصر كأس العالم

انطلقت، مساء الأربعاء، المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل استضافة مصر لكأس العالم للخماسى الحديث.

وشهد المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا بالجامعة الأمريكية حضور د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وايهاب عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة الأمريكية والدكتور الباسل عبدالله عضو اللجنة الأولمبية المصرية نائبا عن هشام حطب رئيس اللجنة ورئيس الاتحاد الدولي للخماسى الحديث كلاوس شومان والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسى الحديث والدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية السابقة وعضو مجلس الشيوخ الحالي ومعتز عاشور عضو اللجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة.

وبدأ المؤتمر بكلمة ترحيب من قبل شريف العريان بالضيوف وشرح بشكل مبسط تفاصيل استضافة مصر للبطولة وحظوظ فوز الفراعنة باللقب، وأعرب نائب رئيس الجامعة عن سعادته باستضافة الحدث الكبير بمصر وتحديدا داخل الجامعة الأمريكية.

وألقى وزير الشباب كلمة رحب خلالها بالوفود، مؤكدًا قدرة مصر الدائمة على استضافة أكبر الأحداث والبطولات في اي وقت نتيجة الدعم غير المحدود من قبل الرئيس السيسي، مؤكدًا أن نجاح أى حدث رياضي يأتي في المقام الأول لدعم القائد الرئيس السيسي.