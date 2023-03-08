الأربعاء 08 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة 3 متهمين للجنايات بتهمة الاتجار فى مخدر الحشيش بالمرج

ارشيفية
ارشيفية

أحالت نيابة المرج، اليوم الأربعاء، 3 أشخاص للجنايات، على خلفية اتهامهم  بحيازة كمية من المواد المخدرة "حشيش" بقصد الاتجار بمنطقة المرج.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، أثناء ترددهم على دائرة قسم شرطة المرج، داخل سيارة نقل "ملك وقيادة أحدهما"، وضُبط وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين اقرو بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما و بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما.

المرج تشكيل عصابي المواد المخدرة حشيش الحشيش

رئيس التحرير

وائل لطفي

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