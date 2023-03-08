من برلين.. «عيسى» يبحث سبل التعاون لجذب مزيد من الاستثمارات السياحية

عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، عدد من اللقاءات الهامة مع عدد من نظرائه في الدول العربية، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال السياحة والآثار.

والتقى “عيسى” بكل من عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومكرم القيسي وزير السياحة والآثار في دولة الأردن، ومحمد المعز بلحسين وزير السياحة والصناعات التقليدية في دولة تونس، ووفد من أعضاء البرلمان في دولة المغرب.

وجاء ذلك في إطار اللقاءات الرسمية التي يعقدها وزير السياحة والآثار، خلال زيارته الحالية للعاصمة الألمانية برلين.

شارك في حضور اللقاءات كل من السفير خالد جلال سفير مصر في برلين، والنائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، في حضور أعضاء البرلمان المغربي.

وفي لقائه مع وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، استعرض “عيسى” استراتيجية الوزارة الخاصة بتنمية السياحة في مصر والتي تهدف إلى تحقيق نمو سريع في الصناعة يتراوح ما بين 25% إلى 30% سنوياً، بالإضافة إلى أهدافها نحو تنمية وتطوير المنتج السياحي المصري وجهودها لتحسين مناخ الأعمال والبيئة الرقابية، كما تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين مصر والإمارات في مجال تشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر في مجال الاستثمار السياحي.

وفي لقائه مع نظيره في دولة الأردن، تم بحث آليات التعاون وتسهيل حركة السياحة بين مصر والأردن، ومناقشة مقترح إعداد برنامج تنفيذي لتفعيل التعاون والتكامل السياحي بين البلدين، بالإضافة إلى بحث إمكانية إطلاق برامج سياحية مشتركة لخلق منتج إقليمي ثري ومتنوع.

وفي لقائه مع الوزير التونسي والوفد البرلماني المغربي، تم الحديث عن سبل تفعيل التعاون المشترك بين مصر والبلدين في مجال السياحة، وخاصة من خلال تبادل الرؤى والخبرات وتفعيل آليات تشجيع حركة السياحة البينية بين الدول العربية بما يساهم في خلق منتج سياحي إقليمي متكامل.

جدير بالذكر أن زيارة وزير السياحة والآثار الحالية للعاصمة الألمانية برلين جاءت للمشاركة في فعاليات بورصة برلين السياحية ITB والتي تستمر فعالياتها خلال الفترة من 7 وحتى 9 مارس الجاري، كان قد قام، الوزير أمس بافتتاح الجناح المُشارك في البورصة، وعقد عدد من اللقاءات المهنية مع مسئولي عدد من كبار منظمي الرحلات في السوق الألماني وغيره من الأسواق الأوروبية.