الجندى: لولا المرأة المؤمنة المحتسبة ما كان هناك شهداء

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إننا اليوم نحتفل باليوم العالمي للمرأة وغدًا بيوم الشهيد، مؤكدًا أن بينهما الكثير من التداخل والعلاقات.

الشهيد هو ابن الصالحات

أضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية dmc، أن الشهيد له تعريفات كثيرة وهو من مات في سبيل إعلاء كلمة الله، مؤكدًا أن لديه تعريف جديد للشهيد وهو ابن الصالحات، فلولا المرأة المؤمنة المحتسبة ما كان هناك شهداء.

وتابع أن الشهداء هم نتاج تربية امرأة صالحة ولها علاقة بالله، ونتاج أسرة مخلصة وهم تربية امرأة عرفت حق الوطن فالشّهيد هو من تم تربيته على الرجولة من أجل فداء قومه ومجتمعه.

وأشار إلى أنه لولا المرأة ما كان الرجال وما كان أصل الصلاح فهي المصنع الذي يربي هؤلاء الرجال.