إقبال كبير على معرض «أهلاً رمضان».. واللحوم بـ 190 جنيهًا

شهد معرض أهلًا رمضان أكتوبر إقبالا كبيرا من المواطنين والذي يعتبر أهم وأكبر المناطق التي تجمع عدد هائل من السكان، لتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مخفضة.

يتضمن المعرض كافة المواد الغذائية والسلع الأساسية من أرز وزيوت وخضروات، وياميش رمضان ولحوم ودواجن وفاكهة وخضروات بأسعار مخفضة من الدولة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أسعار السلع الغذائية:

- كيلو الأرز 14.5 بدلًا من 26.

- كيلو السكر 14.5.

- كيلو الدقيق من 16 إلي 18 جنيها.

-فول مدمس معبأ 500 جم بسعر 12 جنيها.

-فاصوليا 500 جم بسعر 19 جنيها.

-لوبيا معبأة 500 جم بمبلغ 19 جنيها.

-زيت خليط 800 مللي بسعر 35 جنيها.

-زيت خليط 700 مللي بسعر 41 جنيها.

-زيت خليط 1 لتر بمبلغ 56 جنيها.

-زيت عباد 800 مللي بمبلغ 60 جنيها.

-زيت ذرة 2.200 مللي بمبلغ 187 جنيها.

-صلصة 300 جم بمبلغ 7.25 جنيه.

-ملح 300 جم بمبلغ 1 جنيه.

-حلاوة 125 جم بمبلغ 14 جنيها.

-حلاوة 250 جم بمبلغ 28 جنيها.

-طحينة 235 جم بمبلغ 26.5 جنيه.

-خل (900 مللي) بمبلغ 5 جنيهات.

-جبنة (500 جم) بمبلغ 26.5 جنيه.

-جبنة (250 جم) بمبلغ 13.5 جنيه.

-مربى (300 جم) بمبلغ 14 جنيها.

أسعار اللحوم داخل معرض أهلاً رمضان:

يبدأ سعر طبق اللحوم المجمدة في معارض أهلا رمضان بـ100 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو اللحوم الطازجة السوداني 155 جنيهًا، داخل المعارض.

كما يتراوح سعر اللحوم البلدي من سعر 185 جنيهًا إلى 190 جنيهًا للكيلو.

كما بلغ سعر الكيلو من لحوم الضأن البلدي الطازجة 190 جنيهًا.