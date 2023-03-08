الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«علوم طنطا» تحصل على اعتماد الأيزو في إدارة المنظمات التعليمية

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، حصول كلية العلوم على شهادتي الأيزو «2018: 21001» و«الأيزو 9001: 2015» في الإدارة وجودة التعليم، كتاسع كلية بجامعة طنطا تحصل عليها على مستوى كليات الجامعة، عقب استيفائها لكافة معايير الشهادة الدولية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن حصول كلية العلوم على شهادتى الأيزو بعد انتهاء فريق لجنة التدقيق والمطابقة من زياراته للكلية يأتى نتاج تضافر العديد من الجهود من جميع العاملين بالكلية، وتطبيق النظم الإدارية الحديثة، ورفع كفاءة الجهاز الإداري، و تطبيق معايير ومتطلبات الجودة القياسية بما يسهم فى دعم الخطة الإستراتيجية للدولة ودعم رؤية مصر 2030.

وشهدت الكلية حضور فريق من المؤسسة المانحة لشهادتي الأيزو «2018: 21001» و«الأيزو 9001: 2015»، بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور طارق مصطفى عميد الكلية، وتم إجراء عمليات المراجعة الخارجية لإدارة الكلية، والقطاعات الرئيسية والقطاعات المساعدة، شملت قطاعات عميد الكلية، والتعليم والطلاب، والدراسات العليا، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومركز ضمان الجودة بالكلية، ورعاية الشباب، والإدارة الهندسية الفنية، المعامل البحثية، وحدة التدريب، والعيادة الطبية، وحدة التحاليل الدقيقة والصابون، متحف التراث البيئي، قسم الفيزياء، قسم علم النبات، ألواح الطاقة الشمسية المستخدمة فى إنتاج الكهرباء، والذي أوصى بمنح كلية العلوم جامعة طنطا الشهادة الدولية الأيزو «2018: 21001» و«الأيزو 9001: 2015».

من جانبه قدم الدكتور طارق مصطفى عميد الكلية، التهنئة لجميع العاملين بالكلية، للحصول على شهادتي الأيزو، مثمناً جهود جميع العاملين بالكلية طوال الفترة الماضية فى استيفاء كافة معايير الشهادة الدولية، وتأهيل الكلية للحصول على الشهادتين.

جدير بالذكر أن كلية العلوم هي تاسع كلية بجامعة طنطا تحصل على الأيزو «2018: 21001» و«الأيزو 9001: 2015» في الإدارة وجودة التعليم على مستوى كليات الجامعة، عقب استيفائها لكافة معايير الشهادة الدولية

جامعة طنطا
جامعة طنطا
جامعة طنطا
جامعة طنطا
جامعة طنطا
جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا جودة التعليم شهادتي الأيزو الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا كلية العلوم علوم طنطا تحصل على اعتماد الأيزو في إدارة المنظمات التعليمية

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