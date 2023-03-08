«نساء مصر» تهنئ سيدات العالم بيومهن: عليكن بث الأمل فى شرايين الأوطان

تقدمت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، بالتهنئة للمرأة المصرية والعربية والغربية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، قائلة إن المرأة اليوم تعيش عصرها الذهبي متمتعة بكافة الحقوق وملزمة بكافة الواجبات، في ظل تغيير جذري في الثقافات الغربية والعربية التي أيقنت وآمنت بالمهارات والقدرات التي تمتلكها المرأة والتي أحرزت العديد من المكاسب وصعدت لمناصب عدة هامة استطاعت من خلالها تحقيق تمكين حقيقي لها.

وأكدت العبسي أن المرأة أسهمت على مدار العصور المختلفة في النهوض بأوطانها، لا سيما وقت الأزمات، مشيرة إلى أن جمعية نساء مصر منذ نشأتها ووضعت لها طريقًا تنشد فيه إلى الأمام مرتكزًا على حب الأوطان، وبث الأمل و إلقاء الضوء على الجوانب الإيجابية والبناءة، وتوحيد الهدف المتمثل في الخير والتنمية بدلًا من النزاع والخلاف لا سيما أن المرأة كانت وما زلت صانعة سلام على مر العصور.

وأردفت في بيان لها: «عشنا سنوات كنا عند مفترق الطرق إلا أننا اليوم وبفضل الرؤية الاستراتيجة للرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن دقة التنفيذ من الجهات الوطنية، استطعنا أن نجتاز بنجاح فائق مسافة كبيرة في مشوار التنمية والرخاء، ولن نعود للمفترق وسنكمل مسيرة بناء مصر المحروسة مهما كانت التحديات، وسنقدم نموذجًا يحتذي به في حب الأوطان والنهوض بها في ظل الجمهورية الجديدة».

وأضافت العبسي أن المرأة المصرية بوجه خاص، تعيش اليوم بقلب واحد تحت مظلة إرادة سياسية حقيقية تؤمن بقدراتها وتدرك حقيقة أن تمكين المرأة وحمايتها هو الأساس لرقي المجتمع وعنصر أساسي لتحقيق النهضة المنشود،، يقف وراءها المدافع الأول، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي كسّر كل الحواجز التي كانت تقف حائلًا أمام تحقيق إرادة المرأة المصرية، وتم تحقيق استراتيجية متكاملة لتمكين المرأة، ومن ثم أحرزت إنجازات غير مسبوقة لها وللمجتمع.

وتابعت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أن جهود الدولة المصرية مستمرة في تمكين المرأة، وإطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف التمكين ومحاربة أي ظواهر سلبية تؤثر على مكانة المرأة وقيمتها داخل المجتمع، مضيفة أن كافة الأديان تحث على المحبة والتعايش السلمي بين الجميع.

واستطردت قائلة: "أدعو إلى مشاركة كل النساء في العالم في تنمية العقول والحقول والمصانع ولنكن نحن النساء أصحاب الفعل ونسهم كعادتنا بدور إيجابي ومؤثر في الارتقاء ببلادنا من أجل غد مشرق ومستقبل أفضل لأجيال قادمة».