مدبولى: ملتزمون بالمرونة فى تحديد سعر الصرف بالتنسيق مع البنك المركزى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ملتزمة بالمرونة في تحديد سعر الصرف وفقًا للعرض والطلب، مؤكدًا أن الدولة عندما تتخذ مثل هذا الإجراء فهي تعي جيدًا الخطوات التي تتحرك فيها بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي.

مدبولى: الدولة لم تتأخر يومًا عن سداد التزاماتها بالعملة الصعبة

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء بالعاصمة الإدارية، نقلته قناة «إكسترا نيوز» أن الدولة حريصة دائمًا على تلبية التزاماتها، متابعًا: «الدولة لم تتأخر يومًا عن سداد التزاماتها بالعملة الصعبة من أقساط وفوائد للمؤسسات الدولية».

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة وضعت تصورًا واضحًا للموارد الدولارية التي تأتي للدولة المصرية على مدار عام كامل، موضحًا أن هدف كل ذلك أن نكون قادرين على التعامل مع الفجوات الدولارية الموجودة.

وأكد أن المرونة في تحديد سعر الصرف زادت من تنافسية المنتج المصري أمام الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الحكومة هدفها تحقيق الاستقرار في السوق بالتنسيق مع البنك المركزي.