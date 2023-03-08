حل مشكلات المستثمرين والحزمة الاجتماعية.. تفاصيل المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء

تناول الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشكلات الاستثمار والمستثمرين في مصر في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، مضيفا أن المجلس وافق اليوم على عدد من قرارات تتعلق بالحزمة الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التعجيل برفع الرواتب والمعاشات والعلاوات الدورية.

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، عقده قبل قليل بالعاصمة الإدارية، إن الحزمة الاجتماعية تكلف الدولة في السنة ١٥٠ مليار جنيه، على أن تدأمطلع أبريل المقبل بزيادة ٤٠ مليار جنيه، حيث ستكون التكلفة ١٩٠ مليار جنيه، منها ٩٥ مليار جنيه لزيادة الأجور و٥٥ مليار جنيه للمعاشات.

وأضاف، أن الحكومة تتحمل عبء زيادة الأسعار في السلع التموينية والبترولية، فضلا عن الكثير من الأعباء، مثل عبء إضافي عن الخبز والسلع التموينية ٥٤ مليار جنيه نتيجة ارتفاع أسعار السلع، كما تتكلف ٤٥ مليار جنيه زيادة في السلع البترولية.

وأشار رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي، إلى أنه استمع اليوم لبعض مشكلات المستثمرين في مصر.

وبحسب مدبولي، قال أحد المستثمرين إن شركته كانت تواجه عدد من المشكلات قبل ٢٠١٧، واليوم تم حل مشكلاته من قبل الحكومة وتوسعوا في منتجاتهم بمصر.

وقال أحد المستثمرين في الزراعة بمنطقة توشكى، إنهم يتطلعون لتوسيع استثماراتهم في زراعة القمح بالمنطقة.

وقال آخر، والذي يستثمر في مجال الزراعات، إن الحكومة قامت بحل جميع مشكلاتهم لتوسع في الزراعات العشبية وتصديرها للخارج.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم إطلاق مبادرة ١١٪؜ فوائد لدعم قطاعات الصناعة والزراعة، مشيرا إلى أن الموازنة الحديدة تنحاز إلى الخدمات الاجتماعية.

وتابع مدبولي أن الدولة حريصة على حل مشكلات المستثمرين، مشيرا إلى أن هناك وحدة لحل مشكلات المستثمرين تحت مظلته شخصيا، وذلك لاتخاذ قرارات سريعة وحاسمة بشأن الحلول.

وأكد رئيس الوزراء إطلاق بوابة حل مشكلات المستثمرين، والتي تلاقت ١٦١٥ شكوى، جرى حل ١٢٦٠ منها، موضحا أن اللحنة تجتمع أسبوعيا لحل وبحث مشكلات المستثمرين.