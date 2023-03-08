الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القابضة للمطارات» توعي موظفيها بـ«التعامل الأمثل مع الزلازل»

جانب من الندوةً
جانب من الندوةً

نظمت الإدارة العامة لشؤون البيئة والسلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ندوة تثقيفية توعوية للعاملين تحت عنوان "التعامل الأمثل مع كوارث الزلازل"، تناولت عرض الجوانب المختلفة لظاهرة الزلازل مثل مفهومها وكيفية حدوثها وأبرزها وأخطرها تاريخيا، وشرح لأبعاد الزلازل التي وقعت في الفترة الأخيرة وموقع مصر من حزام الزلازل واستعدادات المطارات المصرية للتعامل مع خطرها والتصرف السليم حال وقوعها.

جاء ذلك في إطار الاهتمام بالعنصر البشري، وتوجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، بالعمل على رفع مستوى الوعي لدى العاملين بقطاع الطيران بمفاهيم الأمن والسلامة داخل وخارج بيئة العمل والتعامل مع الكوارث الطبيعية، وتعليمات المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

ضمت قائمة المحاضرين بالندوة كل من الدكتور طلعت بهلول، استشاري السلامة والصحة المهنية، والدكتور عماد كمال، مساعد رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، واللواء أحمد زقزوق، مدير عام أمن الطيران المدني بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والكيميائي مصطفى الوشاحي، مدير عام السلامة والصحة المهنية بشركة ميناء القاهرة الجوي.

عقدت الندوة بمقر الشركة المصرية للمطارات بحضور اللواء خالد عبد السلام، رئيس قطاع المطابقة والسلامة والصحة المهنية بالشركة، وعدد من القيادات والمختصين والعاملين بقطاع الطيران المدني، وقام بإدارة المحاضرات الدكتورة رهام الشبراوي، مدير عام شئون البيئة والسلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة للمطارات.

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المصرية للمطارات ميناء القاهرة الجوي المطارات كوارث الزلازل ندوة تثقيفية توعوية

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