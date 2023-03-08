الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

«قصور الثقافة» تمنح مديرية الجيزة التعليمية شهادة تقدير

أشرف سلومة
أشرف سلومة

منح هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، شهادة تقدير لمديرية الجيزة التعليمية، بحضور هانى كمال وكيل وزارة الثقافة ورئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتسلم الشهادة أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة للتعاون المثمر فى تنفيذ الأنشطة الثقافية والفنية بمدارس الجيزة.

يأتي ذلك فى إطار التعاون المثمر بين مديرية التربية والتعليم بالجيزة والهيئة العامة لقصور الثقافة نظرا للجهد الكبير الذى تقدمه مديرية التربية والتعليم من تطور وإنجازات وتنفيذ أنشطة ثقافية وفنية متنوعة داخل مدارس المحافظة، والتى شملت أنشطة مسرحية وموسيقى وأعمال فنية ورياضية ومكتبات وصحافة واقتصاد منزلى.

التربية والتعليم بالجيزة التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم اقتصاد منزلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الهيئة العامة لقصور الثقافة

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