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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا يوم الخميس 9 مارس 2023 بالمحافظات.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدًا الخميس، أن يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومائل للدفء على السواحل الشمالية ومائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس بارد ليلًا علي أغلب الأنحاء.

ويشهد الخميس نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء فترات متقطعة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 9 مارس 2023

وستشهد البلاد طقسًا دافئًا خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون الطقس مائلًا للدفء على السواحل الشمالية، فيما يكون الطقس مائلًا للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما خلال فترة الليل يكون الطقس باردًا علي أغلب الأنحاء، وذلك مع نشاط لرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، والتي تكون فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، غدًا الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 25  للعظمى 14 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغري 14، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 16، وعلى شمال الصعيد 27 للعظمى 12، وعلى جنوب الصعيد 29 للعظمى والصغرى 15 درجة.

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