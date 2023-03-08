الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لمسجل خطر بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة بالسلام

مسجل خطر
مسجل خطر

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مسجل خطر بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة سلاح ناري في منطقة السلام.

كان قسم شرطة السلام أثناء تفقد الحالة الأمنية اشتبه في أحد الأشخاص له معلومات جنائية وبتفتيشه عثر بحوزته على الهيروين وحيازة أسلحة نارية وسلاح أبيض ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه بالعرض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جنايات القاهرة المواد المخدرة منطقة السلام قسم شرطة السلام

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