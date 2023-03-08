جهاز Atc السبب| القصة الكاملة لحادث قطار قليوب.. ومصدر: «تعطيله وراء وقع الحادث»

حادثة جديدة هزت المجتمع المصري خلال الساعات القليلة الماضية، تُضاف إلى سجل حوادث القطارات المتكررة، حيث خرج قطار عن مساره بمحطة قطارات قليوب قرب الطريق البطئ واسطدم بالرصيف مما أدى إلى وفاة 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين وفق ما أعلنته وزارة الصحة في بيان لها.

وكشفت وزارة النقل في بيان لها، أنه أثناء دخول قطار ركاب يحمل رقم "557" بمحطة قليوب، تجاوز السائق "السيمافور المغلق"، واستمر بالسير مما أدى لدخول القطار إلى السكة المنتهية بصدادات الحماية في نهاية المسار.

و"السيمفاور" يشبه إشارة المرور، ويوضع عليه أذرع للإشارات المختلفة للقطارات ملونة تعطي كل منها إشارة للسائق سواء بالتهدئة أو العبور أو التوقف.

و قالت الوزارة في بيان لها، إن الحادث وقع في الساعة السابعة و20 دقيقة بالتوقيت المحلي، أثناء دخول قطار ركاب يحمل رقم "557" بمحطة قليوب، لمقابلة قطار آخر، نتج عن ذلك خروج الجرار والعربة الأولى من القطار عن القضبان، كما أشار البيان إلى أن الإصابات حدثت لأفراد كانوا متواجدين خارج العربة الأولى للقطار، ويستقلون القطار بين العربة والجرار.

مصدر بالسكك الحديدية: جهاز «Atc» السبب

وأكد مصدر مسئول في هيئة السكك الحديدية لـ"الدستور" أنه من واقع خبرته بالمجال، فإن المسئول عن وقوع مثل هذه الحوادث هو جهاز يطلق عليه “Atc” مثبت في قضيب القطار وموصلًا بجراره، ويستخدم في حال السرعة الزائدة أو تجاوز “السيمافور” أو حدوث أي عطل "على السكة نفسها" إذ يعمل على فرملة القطار إجباريًا.

وتابع أن الأزمة تتمثل في أن هذا الجهاز مصمم ليعمل تلقائيًا دون تحكم السائق فيه، إلا أنه يمكن للسائق التحكم فيه بتعطيله نهائيًا عن العمل، واستكمال مسيرة القطار، مُشيرًا إلى أن ذلك وراء وقوع حادث قليوب.

وأضاف أنه لولا تعطيل قائد القطار لجهاز الـ “Atc” لما وقع الحادث، مشيرًا إلى أنه في هذه الحادثة إذا كان يعمل دون سيطرة السائق عليه وتعطيله، كان سيتوقف القطار إجباريًا.

وعلق المصدر على أن المصابين أغلبهم ممن يستقلون القطار بين العربة قائلًا أن ركوبهم في هذه المنطقة يعرضهم للخطر، ويلقي بهم إلى التهلكة، لذا فلا ينبغي إلقاء اللوم على هيئة السكة الحديد فقط، مشيرًا إلى أنه من جهة أخرى لا يوجد مانع أن تعمل هيئة السكة الحديد على زيادة عدد العربات داخل القطار مما يستوعب ركاب أكثر، وهو ما سيقلل كثيرًا من عدد الركاب الذين يتسلقون المنطقة بين الرعبة والجرار، مشيرًا إلى أن أغلب هؤلاء يضطرون إلى ذلك لأنهم يستعجلون على الوصولإلى أعمالهم ومصالحهم، ولا عمالهم.

ووجه وزير النقل كامل الوزير، رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات الهيئة بالتوجه لمكان الحادث، والدفع بكافة معدات الرفع لموقع الحادث والتنسيق مع وزارة الصحة لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمصابين وحصر أعداد الوفيات.

كما وجه وزير النقل بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسئولين وحصر التلفيات.

الصحة: إجمالي الضحايا إلى الآن 4 وفيات و23 إصابة

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة والسكان، الحصر النهائي لحادث قطار قليوب، والذي أسفر عن وفاة 4 مواطنين، وإصابة 23 آخرين.

وأوضحت الوزارة أنه تم نقل 18 مصابا إلى مستشفى قليوب التخصصي، و3 مصابين إلى القناطر الخيرية المركزي، فيما تم تحويل حالتين إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، منوهة إلى خروج 11 مصابا بعد تلقيهم الخدمة الطبية، واستقرار حالتهم الصحية، وباقي المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وأعلنت الوزارة عن الدفع بـ20 سيارة إسعاف، فور الإبلاغ عن الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات الواقعة في محيط الحادث، وإسعاف 3 مصابين في موقع الحادث دون الحاجة إلى دخول المستشفيات.

محافظة القليوبية: عودة العمل مرة أخرى وتسيير القطارات

وأعلنت محافظة القليوبية، فى بيان صحفي، أنه تم رفع عربات قطار منوف من على القضبان ونقلها إلى الورش، وتم تسيير حركة القطارات مرة أخرى على خط منوف الذي شهد مساء وقوع الحادث.

جديرًا بالذكر أنه حسب إحصائية الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2020 فقد بلغ عدد حوادث القطارات 898 حادثة عام 2020، مقابل 1442 حادثة عام 2019 بنسبة تراجع 37.7%، وبلغ أعلى عدد حوادث قطارات علي مستوى المناطق فى منطقة (وسط الدلتا) 221 حادثة بنسبة 24.6%، وأقل عدد في منطقة (غرب الدلتا) 90 حادثة بنسبة 10%، وسجل عدد المتوفين 296 متوفى عام 2020، مقابل 525 متوفي عام 2019 بنسبة تراجع 43.6%، وسجل عدد المصابين 525 مصاب عام 2020، مقابل 889 مصاب عام 2019 بنسبة انخفاض 40.9%.