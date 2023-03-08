حبس المتهم في واقعة مذبحة الصلح الأسرية بأبو سليمان بالإسكندرية

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل زوجته وأولاده ووالد ووالدة وشقيق زوجته وإصابه طفل بسبب خلافات زوجية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كما انتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الحادث بمنطقة المحروسة بابو سليمان، وندب خبراء الأدلة الجنائية، لإجراء معاينة الموقع ورفع الآثار والبصمات، ومناظرة جثث المجنى عليهم حيث تبين إصابتهم بإصابات بالغة بالصدر والظهر بطلقات نارية لها فتحات دخول وخروج، تم تصويبها من مسافة قريبة، فيما تم جمع نحو 30 فارغ طلقة نارية عيار 9 ملى من أماكن متفرقة من الشقة مسرح الجريمة، مما يرجح أن المتهم أفرغ خزنتين من الطلقات، والتحفظ عليهم وإرسالهم إلى الأدلة الجنائية لفحصهم.

وقررت النيابة التحفظ على جثث المجني عليهم وندب مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من ذلك.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسماع صوت إطلاق النيران ووجود قتلي ومصابين بشقة كائنة بشارع الترعة المردومه بمنطقة المحروسة أبو سيلمان بدائرة قسم الشرطة.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين قيام المتهم شخص بقتل 7 أفراد من عائلته بإطلاق النيران عليهم من سلاحه وهم زوجته وأولاده ووالد ووالدة زوجته وشقيق زوجته وإصابة آخر في حالة خطيرة، بسبب وقوع مشاجرة بينه وبين زوجته، وعدم موافقتها على العودة إليه من خلال انعقاد جلسة للصلح بين الطرفين.

أسفر الحادث عن مصرع كل من زوجته نورهان.م.أ، ووالدتها سماح.س.أ، ووالدها محمد.أ.ح، وشقيقها أحمد.م.أ، وأبنائه الأطفال وعد.ي.ع، وآسيل.ي.ع، وي.ع، وإصابة ابنه الرابع ياسين.ي.ع، 8 سنوات، بطلقات نارية محدثة فتحات دخول متعددة بالصدر والفخذ الأيمن، وتم نقله للمستشفى في حالة خطرة وتجرى له عملية جراحية لإنقاذه، تم نقل الجثث الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة والمصاب الي المستشفي، والقي القبض علي المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.