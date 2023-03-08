الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«فايننشال تايمز»: بريطانيا تتحول إلى «مقبرة» لشركات التكنولوجيا

تويتر
تويتر

حذرت صحيفة "فايننشال تايمز" من العقبات التي تضعها بريطانيا أمام شركات التكنولوجيا العالمية، واصفة بريطاينا بأنها أصبحت بمثابة "وادي للموت" لشركات التكنولوجيا العالمية بدلًا من أن تسعى المملكة لأن تكون مثل "وادي السيليكون الجديد" في الولايات المتحدة الذي يجذب هذه الشركات.

الشركات التكنولوجية في بريطانيا 

وقالت الصحيفة، في تقرير اليوم، إن الحكومة البريطانية تضع روابط وقوانين أكثر صرامة أمام شركات التكنولوجيا مما يدفع بعض هذه الشركات للخروج من السوق البريطانية، وربما كانت آخر هذه الشركات، شركة  Activision Blizzard وهي كبرى شركات الألعاب في العالم، والتي أعلنت عن احتمالية استحواذ شركة مايكروسوفت الأمريكية عليها مقابل 75 مليار دولار.

وأشار بوبي كوتيك، الرئيس التنفيذي لشركة Activision Blizzard، إلى أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لن يري بريطانيا مركزًا أوروبيًا لنقل التكنولوجيا، ولكن بريطانيا ستكون مقبرة شركات التكنولوجيا، لافتًا إلى أنه سيتخلى عن منصبه حال إتمام الاستحواذ من قبل مايكروسوفت.

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وقالت الصحيفة البريطانية إن هيئة المنافسة البريطانية تحاول إتمام الصفقة بين مايكروسوفت وActivision Blizzard، مشيرة إلى أن بريطانيا أصبحت مكانًا أكثر صرامة لعقد الصفقات وعمليات الاستحواذ.

ونوهت بأن الحكومة البريطانية تضع العراقيل أمام شركات التكنولوجيا، بينما تزيل هذه العراقيل أمام صفقات الاستحواذ على الشركات البريطانية، وهو أمر يهدد مستقبل التكنولوجيا في بريطانيا بشكل عام على عكس حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التي تضع تسهيلات أمام شركات التكنولوجيا وتشجعها على صفقات الاستحواذ على الشركات الأخرى، وهو الأمر الذي يفسر قوة الولايات المتحدة في مجال التكنولوجيا وقوة وادي السيليكون.

ويأتي هذا في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة البريطانية أسوأ موجة من موجات التضخم وارتفاع الأسعار والإضرابات المستمرة المطالبة برفع الأجور والرواتب؛ لمواجهة ارتفاع الأسعار الكبير سواء في العقارات أو مواد الطاقة أو المواد الغذائية.

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