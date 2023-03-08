الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«القاهرة الإخبارية» تجرى معايشة لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية

أجرت قناة "القاهرة الإخبارية" معايشة لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال تقرير عرضته على شاشتها.

وذكر التقرير، أن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة تبدأ رحلة عملهم باستقلال القطار الكهربائي الخفيف، من محطة عدلي منصور المركزية، والذي تم ربطه بخطوط شبكة أنفاق مترو القاهرة، والتي تستغرق زمنيًا حوالي 45 دقيقة للوصول.

وقالت إحدى الموظفات بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن تجربتها في القطار الكهربائي الخفيف ممتعة، وسهلت عليها الكثير من الجهد والوقت المهدر في زحام القاهرة.

وأكدت أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة سهل على الوزارات والعاملين بالدولة التعامل من خلال سيستم واحد عن طريق الرقمنة واستخدام التكنولوجيا، إذ أن التعامل سيكون في إطار مكاني وزمني واحد.

ورصد التقرير انتظار إحدى الحافلات أمام محطة القطار الكهربائي، لنقل الموظفين إلى وزاراتهم بأتوبيسات تعمل بالطاقة الكهربائية في رحلة خالية من التلوث.

وبدأت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في تنفيذ الانتقال التدريجي إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بداية من الأربعاء الماضي، الأول من مارس، حيث بدأ عدد من الوزارات بالانتقال التدريجي لمقارها في العاصمة الإدارية، وعلى رأسهم مجلس الوزراء على أن تستمر هذه الإجراءات على مدار شهر مارس الجاري.

وشملت المرحلة الأولى للانتقال للعاصمة الإدارية 14 وزارة وجهة جاهزة للانتقال وسيتبعها كل الوزارات والجهات الأخرى على التوالي خلال المراحل التالية.

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