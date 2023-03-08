الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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عضو حزب أوكراني لـ«القاهرة الإخبارية»: الجيش يحافظ على باخموت ويستمر في الدفاع عن أراضيه

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال الدكتور رامي أبا شمسية، عضو حزب الباتريوت الأوكراني، إن الجيش الأوكراني ما زال يحافظ على سيطرته على مدينة باخموت ويستمر في الدفاع عن أراضيه، منوهًا بأن جنود أوكرانيا يخوضون معارك شرسة وحرب شوارع وعلى أطرافها يكبد الجيش الروسي خسائر كبيرة.

وتابع، خلال مداخله عبر تطبيق زووم على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن كل ما تذكره وسائل الإعلام عن محاصرة الجيش الروسي لمدينة باخموت هو سبق صحفي وليس له أي أساس من الصحة، ومن ناحية أخرى حققت أوكرانيا أهدافها بنجاحات استراتيجية كبيرة بعد الدفاع لمدة 7 شهور عن مدينة باخموت.

وأضاف أن أوكرانيا كانت بحاجة إلى كسب الوقت وإلحاق الخسائر بالجيش الروسي خلال هذه الفترة قبل معركة الربيع، وبالتالي دافع الجيش الأوكراني عن مدينة باخموت، ومن ناحية أخرى خسر الجيش الروسي قوات كبيرة من الجيش النظامي المدربين للقتال، وبالتالي تعويضها خلال الفترة القادمة صعب على روسيا، لتقوم أوكرانيا بتدريب عشرات الآلاف من الجنود على أيدي حلف الشمال الأطلسي "الناتو" وبريطانيا وأمريكا.

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