الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«محلية النواب» تتفقد المشروعات الخدمية والتنموية بسوهاج

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني، وأعضاء اللجنة، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة؛ لتفقد ومتابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة، بحضور  أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة.

وتأتي زيارة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمحافظة سوهاج ضمن الزيارات الميدانية التي تنظمها اللجنة لمختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين، في ظل التنمية الشاملة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي ترتبط ارتباطا وثيقاً بتكامل الأدوار بين السلطة التشريعية والتنفيذية بما يحقق الصالح العام، وذلك من خلال الزيارات الميدانية المستمرة والتواصل الدائم مع كافة فئات المواطنين.

200 مليون جنيه أعضاء اللجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب التشريعية والتنفيذية الجمهورية الهيئة العامة للطرق والكباري

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