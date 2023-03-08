الأربعاء 08 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل بمشروعات الإسكان بالمحافظة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا، لمتابعة سير العمل في  مشروعات الإسكان الجاري العمل بها بالمحافظة. 

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والأستاذ عبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد والمهندس عماد البرشا وكيل وزارة الإسكان ببورسعيد، وعدد من الجهات التنفيذية ومسئولي الإسكان في بورسعيد.

واستعرض محافظ بورسعيد شرحا من الجهات التنفيذية حول موقف ونسب تنفيذ العمل في مشروعات الإسكان وتوصيل المرافق لها وسير العمل في تسليم وحدات مشروع الكراسة الزرقاء لمستحقيه، كما تابع محافظ بورسعيد سير أعمال تسكين المستحقين في مشروع الأمل، وشدد محافظ بورسعيد على التنسيق بين كافة الجهات المختصة بالأعمال وتذليل أي عقبات، وسرعة الانتهاء من تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها  في أقرب وقت.

كما وجه المحافظ بتكثيف العمل لسرعة نهو أعمال توصيل المرافق في أقرب وقت لمشروعات الإسكان الجاري العمل بها، مؤكدا أن كل الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق لخدمة المواطن و تقديم كافة سبل الراحة له.

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الأمل اجتماعا الجهات التنفيذية استعرض الجهات المختصة الجهات

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