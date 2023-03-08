الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يعلن الإطاحة بأربعة إرهابيين خطرين في 4 محافظات

طائرة إف 16 تابعة
طائرة إف 16 تابعة لسلاح الجو العراقي

أعلن العراق، اليوم الأربعاء، عن الإطاحة بـ4 إرهابيين خطرين في 4 محافظات.

وذكر بيان مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، أنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لقسم وشعبتي استخبارات وأمن قيادة عمليات صلاح الدين والفرق (الثامنة- العاشرة- السابعة عشرة)، بالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات وقوة من جهاز مكافحة الإرهاب، جرى نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات آنفاً، أسفرت عن إلقاء القبض على 4 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب) في الكرمة والشرقاط وداقوق واليوسفية.

وأضاف البيان، أن الإرهابيين بينهم يعملون بصفة ممول مواد غذائية وصحية وآخر موزع كفالات إلى عائلات عناصر عصابات داعش الإرهابية، لافتا إلى أنه جرى تسليمهم إلى الجهات المعنية أُصوليا.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأمنية في العراق،، مقتل 3 إرهابيين من تنظيم داعش بغارات جوية شمال البلاد.

وأمس الثلاثاء، حذر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول من أن العقد المقبل سيشهد جيلا جديدا من تنظيم داعش لا نمتلك معلومات بشأن عناصره.

وأكد رسول خلال تصريح متلفز، أن التنظيم انتهى عسكرياً وبات ضعيفاً وفقد موارده اللوجستية والبشرية وأنه يعيش على أسلحة خبأها في الجبال والصحاري لتنفيذ الهجمات.

وتواصل القوات العراقية، شن العمليات المتواصلة ضد تنظيم داعش الإرهابي والتي تتركز أغلبها عند أطراف المدن والمناطق النائية التي تنشط عندها الخلايا الإرهابية.

العراق محافظات إرهابيين خطرين مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية مكافحة الإرهاب الإرهابيين وزارة الدفاع العراقية

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