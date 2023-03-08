الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ الإسكندرية تتابع أعمال تطوير ميدان المساجد بمنطقة أبو العباس

اجتماع نائب المحافظ
اجتماع نائب المحافظ

تابعت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، مع جميع الجهات التنفيذية المعنية، أعمال تنفيذ مشروع، تطوير ميدان المساجد بمنطقة أبو العباس، وكذا المخطط التنفيذي المعد من قبل المرافق العامة والخدمية بشأن أعمال المشروع.

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالمتابعة اللحظية لأعمال مشروع تطوير ميدان المساجد بمنطقة أبو العباس بحى الجمرك، وذلك عقب إطلاقه إشارة بدء المشروع في بداية شهر مارس الجاري، بتكلفة مبدئية 271 مليون، ومدة تنفيذ 24 شهر.

ووجهت «عازر» جميع الجهات التنفيذية بشركات المرافق بضرورة التنسيق الكامل مع القائمين على تنفيذ المشروع والشركة المنفذة بصفة مستمرة.  

وأكدت نائب محافظ الإسكندرية، أهمية المشروع الذي يأتي تفعيلاً لاستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة الإسكندرية لرفع كفاءة وتطوير المواقع والميادين المتميزة فى المحافظة، وتماشيًا مع التوجيهات العامة للدولة وسياستها بالاهتمام بالعناصر ذات القيمة التاريخية المتميزة.

وأضافت أنه من المقرر أن يشمل المشروع: تطوير الساحة العلوية، وساحة المقامات، وحديقة ميدان المرسى أبو العباس، ومسجد الأباصيرى، بالإضافة إلى ترميم الجراج الأرضى.

جاء الاجتماع بحضور المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، والمهندسة نيفين النحاس، مدير المكتب الفني الهندسي لشؤون المحافظ، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.

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نائب محافظ الاسكندرية مشروع تطوير ميدان المساجد الجهات التنفيذية تطوير الساحة العلوية ساحة المقامات

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