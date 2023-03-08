الأربعاء 08 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين بالرصاص أثناء منعهما محاولة خطف طفل بمدينة نصر

الامن
الامن

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة إخطارا بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع مالك ورشة مصوغات  - مقيم بذات الدائرة، وقرر بقيام سيدة وأحد الأشخاص"مجهول" بتسليمه مبلغا ماليا لاستثماره في مجال تجارة المشغولات الذهبية، وقام بردها لهما بأرباح إلا أنهما طلبوا منه دفع مبلغ مالي إضافي، ولدى رفضه قاما بتهديده بخطف ابنه وعمره 12 سنة، وبتاريخ الواقعة حضرا لمسكنه لمحاولة خطف نجله إلا أن زوجته استغاثت بالأهالى وأثناء قيام شخصين بالتدخل لمنعهما، قام أحد المشكو في حقهما بإطلاق أعيرة نارية تجاههما نتج عن ذلك إصابتهما في الساق، ولاذا بالفرار مستقلين سيارة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (ربة منزل وآخر ويقيمان بمحافظة القاهرة) وتبين وجودهما  بمحافظة السويس.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بأحد الشاليهات بالسويس، وعُثر بحوزتهما على السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لقيام المبُلغ بالاستيلاء على سيارة كانت بحوزة أحد المتهمان بقصد تسهيل ترخيصها إلا أنه استولى عليها وحال محاولتهما استردادها حدثت مشادة كلامية بينهم تطورت الى مشاجرة قام خلالها أحد المشكو فى حقهما بإطلاق أعيرة نارية التى نتج عنها إصابة المجنى عليهما اللذان تواجدا بمحل الواقعة لفض التشاجر المشار إليه.

تم بإرشاد أحدهما ضبط (طبنجة "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" ، وطلقات لذات العيار)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مشاجرة اختطاف طفل ب مدينة نصر امن القاهرة محافظة السويس

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين

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