«الغد»: المرأة نالت الاهتمام الأكبر في عهد الرئيس السيسي

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب "الغد"، إن المرأة عنصر أساسي في بناء وتقدم المجتمع فهي من تقوم بتربية الأبناء والاهتمام بهم ومستقبلهم وتبذل كل ما بوسعها من أجل استقرار أسرتها وتنميتها.

وأعلن موسى مصطفى، في تصريحات صحفية، أن المرأة المصرية على مدار التاريخ لها أدوارًا وطنية في دعم الجيش والدولة، وظهر ذلك في كل المحن والأزمات، لافتًا إلى أن المرأة المصرية عنصر مهم وحيوي في المجتمع.

ولفت موسى مصطفى، إلى أن المرأة المصرية نالت الاهتمام الأكبر والأعظم في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث رأيناها قاضية ونائبة ومحافظة ووزيرة وتقلدت مختلف المناصب العليا وأثبتت جدارتها.

وأكد موسى مصطفى، أن المرأة المصرية رمانة ميزان مهمة وحيوية في المجتمع المصري وتمثل الكثير له، لافتًا إلى أنه في حزب "الغد" مهتم جدًا بأمانة المرأة وأن تتواجد في كل الأمانات وأن يكون لها دورًا فاعلًا.