الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

قائمة مسلسلات رمضان 2023 على قنوات المتحدة

قائمة مسلسلات رمضان
قائمة مسلسلات رمضان 2023 على قنوات المتحدة

أيام قليلة تفصلنا عن بدء شهر رمضان الكريم وعرض مسلسلات رمضان، لذا يكثر التساؤل عن مواعيد مسلسلات رمضان 2023 عبر جوجل، حيث يترقب جمهور الوطن العربي من محبين وعشاق الدراما المصرية موعد طرح وعرض المسلسلات في رمضان 2023.

مسلسلات رمضان 2023 على جميع القنوات

ويحرص الجمهور على التعرف على آخر الأخبار والتطورات في مختلف أنواعها سواء كانت دراما، أكشن، أو كوميدي، وبالأخص أقوى المسلسلات التي سوف تعرض في شهر رمضان.

وينشر "الدستور" خريطة مسلسلات شهر رمضان 2023 على قناة DMC والحياة وon وقناة cbc.

مسلسلات رمضان 2023

وتمتلئ خريطة مسلسلات رمضان 2023 على متنوع ومختلف القنوات المصرية في العديد من الأعمال الدرامية والأعمال الكوميدية والتاريخية، وذلك بالإضافة للخيالية ومن الصعيد المصري، والتي سيشارك فيها متنوع النجوم المصريين والعرب.

خريطة مسلسلات شهر رمضان 2023 في المتحدة

وتشتمل خريطة مسلسلات شهر رمضان لعام 2023 في المتحدة على عدد من الأعمال الدرامية، والتي ستتوزع كالتالي:

مسلسلات المتحدة رمضان 2023

  • ضرب نار
  • الكبير أوي 7
  • 1000 حمد الله على السلامة
  • سره الباتع
  • سوق الكانتو
  • جعفر العمدة
  • حضرة العمدة
  • عملة نادرة
  • جميلة
  • رسالة الإمام
  • مذكرات زوج
  • تحت الوصاية
  • الصفارة
  • جت سليمة
  • الكتيبة 101
  • علاقة مشروعة
  • WATCH IT  مسلسل كشف مستعجل

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مسلسلات رمضان 2023 على قنوات DMC وDMC Drama

كشفت شبكة قنوات “دي إم سي” عن قائمة مسلسلات رمضان لعام 2023 على قنوات “DMC وDMC Drama”، وهي ستتمثل في التالي:

  • مسلسل جعفر العمدة
  • مسلسل سوق الكانتو
  • مسلسل الصفارة
  • مسلسل تحت الوصاية

أسماء مسلسلات رمضان 2023

ضرب نار

مسلسل ضرب نار، هو من بطولة الفنانة “ياسمين عبد العزيز”، والفنان أحمد العوضي.

سره الباتع

مسلسل سرع الباتع بطولة الفنان “أحمد السعدني” و"أحمد فهمي"، وسيجمع العمل أكثر من 20 نجمًا في الوطن العربي.

علاقة مشروعة

مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان “ياسر جلال”، والفنانة “مي عمر”.

مواعيد مسلسلات رمضان 2023 مسلسلات رمضان 2023 رمضان 2023 مسلسلات رمضان جميع القنوات مسلسلات رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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